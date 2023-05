Nello storico locale di Trastevere, tornato a nuova vita dopo anni di chiusura, va in scena l’ultima delle finali di LAZIOSound, il programma della regione Lazio che sostiene la musica e i giovani

Il 25 maggio, nello storico Alcazar di Roma, va in scena l’ultima finale di LAZIOSound, il programma della Regione Lazio che sostiene la musica e i giovani artisti del territorio: è il turno della categoria GOD IS A PRODUCER e la serata si prospetta ricca di adrenalina e soprattutto di buona musica.

Ad accompagnare i finalisti Archivio Futuro, Fukinsei e RIP saranno i Capofortuna, trio composto da Rame dei Pastaboys, Ricky Cardelli e Crimson dei Funk Rimini: veri maestri della House Music in Italia, mescolano la tradizione italiana della house con nuovi orizzonti anche tecnologici, proponendo Hardware valvolare e musica suonata. Non a caso vengono definiti una cartolina dal passato spedita domani.

Il 25 maggio è un’ottima occasione per sentirli suonare gratuitamente e per passare una bella serata in un luogo veramente storico della Capitale: l’Alcazar è infatti una vecchissima sala cinematografica nata durante il ventennio fascista, infine chiusa nel 2016 dopo tanti sforzi anche a livello pubblico per non lasciarla morire e poi rinata a nuova vita grazie all’impegno privato di due ragazzi che ne hanno fatto uno spazio di aggregazione multiculturale dove si va dalla musica, al teatro, all’arte. Senza dimenticare brunch, aperitivi, mercatini e tante altre occasioni di aggregazione cittadina.

A decidere chi sarà il vincitore finale della serata una giuria composta da Andrea Esu (Direttore Artistico Spring Attitude e manager) e Elena Colomba (producer internazionale): la serata, oltre che a un’eccezionale occasione di intrattenimento di qualità e gratuito, è anche una panoramica molto interessante sulle nuove leve nel mondo della produzione. Un ambito artistico non solo in crescita, ma anche molto interessante grazie ai contributi delle nuove tecnologie e che vede l’Italia sempre più impegnata anche in ambito internazionale.

Per i vincitori di questa categoria di LAZIOSound in palio non solo il percorso professionale di primo livello che la Regione Lazio offre, attraverso programmi e risorse dedicate alla promozione, alla produzione, alla consulenza manageriale e alla formazione, ma anche la partecipazione al Primavera Sound.

Tutti i vincitori della terza edizione di LAZIOSound si esibiranno poi a luglio nella cornice del Castello di Santa Severa nel grande appuntamento annuale con LAZIOSound Festival.