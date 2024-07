Giacomo Maiolini: i primi 40 anni della label e il nuovo progetto che ha portato che vede al collaborazione tra RAF e i deejay Fast Boy

Un compleanno importante quello che nel 2024 festeggia Giacomo Maiolini con Time Records. 40 le candeline sulla torta di questa label nata quasi per caso e diventata tra le più importanti e influenti del panorama internazionale.



Tante le intuizioni dell’imprenditore bresciano e le collaborazioni con i più importanti nomi della scena dance, che lo hanno portato a conquistare innumerevoli dischi di platino, di diamante, e 5 Grammy Award.



«Tutto è nato diciamo per caso, perché io non sono né dj musicista. Ero un ragazzino che era appassionato di musica, che andava in discoteca per ascoltare la musica, non certo per le ragazze. Quando sentivo un brano suonato dal dj che mi piaceva andavo a chiedere che brano era e poi la settimana successiva andavo a comprare il disco. Poi andavo a casa di un mio amico che aveva un impianto grande e pensavamo sognavamo di fare i dj. Ma io ero super negato!» racconta Giacomo Maiolini ai nostri microfoni.



«Una sera, mentre andavamo in discoteca, ho detto al mio amico ‘Perché non facciamo un disco?’ Una parolona enorme, perché non sapevo niente. Mi era uscita così. Erano i primi anni ’80 e venivano fatto i primi dischi dance prodotti in Italia. A Brescia c’erano dei ragazzi che avevano appena fatto un disco, quindi ho chiesto a uno di loro e insieme abbiamo fatto due dischi. Poi mi sono detto che se volevo andare avanti con questo progetto, avrei voluto che i mie dischi uscissero con il mio logo. Così guardando l’orologio ho detto ‘Chiamiamo l’etichetta Time Records’.»

Nasce così una delle realtà più influenti delle musica italiana ed internazionale; unico italiano ad essere stato per ben 4 volte al numero 1 delle classifiche di vendita inglese, Maiolini è padre fondatore della musica High Energy-Eurobeat e ha conquistato il mercato giapponese con oltre duemila dischi prodotti.

Dopo aver portato Bob Sinclar e Gigi D’Agostino a Sanremo, tra le nuove avventure c’è la collaborazione con RAF. È infatti Maiolini la mente dietro Wave, il brano nato dalla collaborazione tra i deejay tedeschi Fast Boy e Raf per festeggiare i 40 anni di Self Control.

«Non volevamo rifare Self Control integralmente come cover, ma creare una interpolazione tra quello straordinario successo e una canzone nuova».

