Si apre l’estate live di Fiorella Mannoia che inaugura i festeggiamenti per i suoi 70 anni con una doppietta nella cornice delle Terme di Caracalla. Le parole dell’artista.

Al via alle Terme di Caracalla, con una doppia data il 3 e 4 giugno, l’estate in tour di Fiorella Mannoia che celebra sul palco i suoi 70 anni. Ad affiancarla nei primi due concerti evento della stagione tanti ospiti, colleghi e amici, che con Fiorella condividono la scena. E un’orchestra sinfonica che sarà con l’artista per tutta la tournée.

“È un’esperienza bellissima. – afferma Mannoia – Sentire queste canzoni arrangiate in una maniera completamente sinfonica, quindi distante dai concerti pop che sono abituata, è completamente diverso. È un’esperienza diversa che volevo fare da tanto tempo”. E a proposito dei compagni di viaggio e dell’amicizia, Fiorella spiega: “Ho imparato tantissimo da tutte le persone che ho incrociato nella mia vita”.

Foto di Roberto Panucci da Ufficio Stampa

“Il segreto? Cercare di frequentare persone migliori di te, perché ti migliorano. E io ho avuto il privilegio di stare accanto a delle persone che stimavo anche prima di conoscerle. Sono orgogliosa se divento io un punto di riferimento per qualcuno come, per esempio De André lo è stato per me o come. È un complimento enorme ma mi piace più parlare di quello che ho ricevuto che di quello che ho dato perché quello che ho dato non sta a me poterlo raccontare”.

Infine, la condivisione del palco con colleghi che sono prima di tutto amici. “L’amicizia è un sentimento bellissimo, come l’amore. E avere tutti questi miei amici con me è un attestato di amicizia. Oltre all’amicizia, su questo palco c’è soprattutto la stima la stima reciproca e oserei dire che forse è più importante ancora dell’amicizia. Perché senza stima non ci sono né amore né amicizia”

LEGGI ANCHE: — Il ‘Sottosopra’ di Malika Ayane: «Ho imparato che non vale la pena combattere per tutto»

Fiorella proseguirà con il tour estivo Fiorella Sinfonica – Live con orchestra accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica nelle location più suggestive di tutta Italia a partire dal 15 luglio. Di seguito il calendario live aggiornato:

3-4 giugno – ROMA , Terme di Caracalla – EVENTO SPECIALE

, Terme di Caracalla – EVENTO SPECIALE 15 luglio – VARESE , Giardini Estensi

, Giardini Estensi 16 luglio – PIACENZA , Palazzo Farnese

, Palazzo Farnese 21 luglio – THARROS (OR) ,L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro

,L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro 22 luglio – THARROS (OR ), L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro

), L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro 24 luglio – OSTUNI (BR) , Foro Boario

, Foro Boario 25 luglio – MOLFETTA , Banchina San Domenico

, Banchina San Domenico 27 luglio – SAN TAMMARO (CE), Carditello Festival – Real Sito di Carditello

Foto Kikapress

3 agosto – MANIAGO (PN) , Festival In Centa – Parco Centa Dei Conti

, Festival In Centa – Parco Centa Dei Conti 9 agosto – CATANIA , Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

, Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini 10 agosto – PALERMO , Teatro di Verdura

, Teatro di Verdura 12 agosto – TINDARI (ME) , Teatro Greco

, Teatro Greco 14 agosto – DIAMANTE (CS) , Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi

, Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi 16 agosto – ACRI (CS) ,Anfiteatro

,Anfiteatro 17 agosto – MELPIGNANO (LE) , Palazzo Marchesale

, Palazzo Marchesale 23 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) , La Versiliana Festival

, La Versiliana Festival 24 agosto – CASTIGLIONCELLO (LI) , Castiglioncello Festival– Castello Pasquini

, Castiglioncello Festival– Castello Pasquini 30 agosto – MACERATA , Sferisterio

, Sferisterio 31 agosto – CATTOLICA (RN) , Arena Della Regina

, Arena Della Regina 5 settembre – VICENZA , Vicenza In Festival – Piazza Dei Signori

, Vicenza In Festival – Piazza Dei Signori 6 settembre – BRESCIA, Brescia Summer Music – Piazza Della Loggia

I biglietti del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Foto di Roberto Panucci da Ufficio Stampa / Kikapress