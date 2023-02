Sanremo, perché Rosa Chemical e gIANMARIA hanno portato un ukulele sul palco

Rosa Chemical e gIANMARIA sono i primi artisti a portare un ukulele sul palco: punti al FantaSanremo ma soprattutto un aiuto per ActionAid.

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, alcuni artisti sono saliti sul palco con un ukulele. Nello specifico, a scendere la scalinata con lo strumento tra le mani sono stati Rosa Chemical e gIANMARIA che lo hanno però poi subito posato prima di iniziare l’esibizione. Se vi state chiedendo il senso di questo gesto, c’entra ovviamente il FantaSanremo. Ma il gesto va oltre il gioco più famoso della kermesse.

Uno dei bonus solidali di FantaSanremo permette agli artisti di guadagnare +20 punti salendo sul palco dell’Ariston con un ukulele. Rosa Chemical e gIANMARIA sono, al momento, gli unici due artisti ad aver ottenuto questo bonus. Il bonus solidale, però, è in collaborazione con ActionAid.

«La scelta di Rosa Chemical e gIANMARIA di presentarsi in gara con un ukulele, seppur inserita in un meccanismo di gioco ludico e appassionante, è in realtà un modo per riconoscere che anche sul palco più importante della musica italiana si può portare un segno concreto e solidale. – commenta Lorenzo Eusepi, Vice Segretario Generale ActionAid Italia – La musica ha davvero il grande potere di unire le persone e, grazie alle donazioni che riceveremo, i bambini di Kathonzweni in Kenya potranno sviluppare nuove abilità e talenti ma soprattutto esprimere con la musica loro stessi e le loro emozioni. Grazie di cuore a Rosa Chemical e gIANMARIA e al team di FantaSanremo per aver scelto di essere al nostro fianco».

ActionAid e FantaSanremo: perché l’ukulele a Sanremo

ActionAid è charity partner di FantaSanremo e gli organizzatori hanno deciso di sostenere l’impegno dell’organizzazione nel garantire un’istruzione gratuita e di qualità ai bambini e bambine in Kenya, donando strumenti musicali e materiale scolastico per gli studenti della comunità di Kathonzweni. Non solo, ogni volta che un artista porterà un ukulele sul palco dell’Ariston verrà assegnato un bonus solidale e saranno effettuate ulteriori donazioni. Ma anche il pubblico di Sanremo può fare la propria parte sostenendo direttamente la scuola di Kathonzweni con una donazione che consentirà l’acquisto di materiali scolastici per tutti i bambini o scegliendo di attivare un sostegno a distanza con ActionAid.

La scuola primaria di Kathonzweni è frequentata da oltre 350 bambini. Ogni anno partecipa a un festival musicale promosso dal Ministero dell’istruzione, un appuntamento sentito e atteso da tutta le comunità. ActionAid è attiva nell’area dal 2014 e ad oggi sono più di 1.600 i bambini sostenuti a distanza. Nonostante sia attraversata da un fiume la zona è prevalentemente semi-arida difficile da coltivare e spesso colpita dalla siccità. Da ormai due anni, a causa delle scarsissime piogge, i raccolti non sono sufficienti e il continuo aumento dei prezzi dei beni di prima necessità non fa che peggiorare la situazione delle famiglie che con molta fatica riescono a mantenere i propri figli.

Foto: Kikapress