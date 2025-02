RadioItalia inaugura la settimana del Festival di Sanremo 2025 con gli artisti in gara all’Ariston. Le immagini.

La settimana più attesa della musica italiana è iniziata in grande stile. Radio Italia ha inaugurato ufficialmente il Fuori Sanremo, l’iconico party che ogni anno segna l’inizio della kermesse, animando la notte sanremese al Victory Morgana Bay.

Un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di cantanti in gara, ospiti speciali, giornalisti, creator e volti noti del mondo dello spettacolo, tutti riuniti per brindare all’inizio della 75ª edizione del Festival di Sanremo. A scaldare subito l’atmosfera ci ha pensato il dj-set travolgente dei conduttori Paoletta e Mauro Marino, che hanno fatto ballare gli ospiti prima dell’atteso taglio della torta firmato dal Maestro Pasticcere e Maître Chocolatier Ernst Knam.

L’evento è stato seguito in diretta su TikTok LIVE dal profilo ufficiale di Radio Italia (@radioitalia), con la conduzione della creator Cecilia Cantarano (@ceciliacantarano). La diretta ha ottenuto numeri da record: oltre 180 mila spettatori collegati e più di 1,5 milioni di “mi piace”, confermando l’attenzione del pubblico per l’evento.

Radio Italia live da Sanremo: interviste, show e format speciali

Durante la settimana del Festival, dall’11 al 15 febbraio, Radio Italia trasmetterà in diretta radio e video dagli studi esclusivi Fuori Sanremo, allestiti presso il suggestivo Grand Hotel Londra di Sanremo. Dalle 14:00 alle 19:00, il pubblico potrà seguire interviste esclusive con gli artisti in gara, gli ospiti e i super ospiti del Festival.

A condurre le dirette ci saranno: Francesca Leto & Mauro Marino, Giuditta Arecco & Marco Falivelli, Daniela Cappelletti & Emiliano Picardi e Mario Volanti con approfondimenti, curiosità e dietro le quinte dal Festival.

Ogni giorno, dalle 14:00 alle 14:20, andrà in onda anche la striscia quotidiana live Real Time a Sanremo con Radio Italia, trasmessa su Real Time, in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV e radioitalia.it.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio Italia ripropone il format social D’accordo o in disaccordo, condotto dall’irriverente creator Cecilia Cantarano (One Shot Agency). Il format, che quest’anno sarà supportato da L’Oréal Paris, vedrà gli artisti della kermesse mettersi in gioco con domande ironiche e provocatorie, regalando momenti imperdibili.

Tutte le attività del Fuori Sanremo saranno raccontate anche sul sito radioitalia.it e sui profili ufficiali di Radio Italia su Instagram, TikTok, Facebook e X. Infine, Radio Italia è la radio ufficiale della compilation di Sanremo 2025, prodotta da Warner Music, un’ulteriore conferma del legame indissolubile tra l’emittente e il Festival della Canzone Italiana.

Immagini da Ufficio Stampa