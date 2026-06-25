Sergio Cammariere, Peppe Barra, Francesco Cafiso, Jonathan Kreisberg, Rosario Giuliani e Stones, fra i protagonisti del ventennale del Festival che si svolgerà dal 3 luglio al 16 agosto

Sergio Cammariere, Peppe Barra, Francesco Cafiso, Jonathan Kreisberg, Rosario Giuliani e Stones. E ancora Viva De André, il concerto-racconto ideato e diretto da Luigi Viva, Alan Soul e gli Alanselzer, Birds of Unknown, Michael Rosen, Raffaella Misiti e Le Romane, Extrasauce, Elimi. Sono alcuni dei protagonisti della XX Edizione del Fara Music Festival, in programma dal 3 luglio al 16 agosto 2026 tra il Fara Music Garden e il Parco Cremonesi dell’Abbazia di Farfa, per un’estate che si annuncia tra le più ricche e prestigiose nella storia della manifestazione.

Vent’anni di attività rappresentano un traguardo importante per un festival che dal 2007 ha saputo trasformare la Sabina in un punto di riferimento nazionale per il jazz, la musica d’autore e le produzioni originali, ospitando centinaia di artisti provenienti dall’Italia e dall’estero e costruendo nel tempo una comunità culturale che coinvolge pubblico, musicisti, studenti e professionisti del settore.

L’edizione 2026 proporrà oltre 30 concerti e più di 100 artisti, confermando la vocazione del festival a mettere in dialogo grandi protagonisti della scena internazionale, nuove generazioni e produzioni originali. Per la prima volta nella storia del festival saliranno sul palco due autentiche icone della cultura italiana: Sergio Cammariere, atteso il 1° agosto al Parco Cremonesi, e Peppe Barra, protagonista della serata del 2 agosto con uno spettacolo che intreccia musica, teatro e tradizione popolare.

Grande spazio sarà riservato anche al jazz italiano di livello internazionale. Il 31 luglio il sassofonista Francesco Cafiso presenterà una produzione originale Fara Music dedicata a Miles Davis, nel centenario della nascita del grande trombettista americano. Sarà uno degli appuntamenti simbolo dell’intera edizione. Tra gli eventi più attesi figurano inoltre il ritorno del chitarrista statunitense Jonathan Kreisberg, in duo con la cantante Karla Pavón, il concerto di Rosario Giuliani Hammond Groovers, e il progetto Stones, che riunisce tre straordinari protagonisti del jazz italiano: Gabriele Mirabassi, Fabio Zeppetella e Dario Deidda.

Accanto al jazz e alle produzioni originali, la XX Edizione dedicherà uno spazio importante alla canzone d’autore italiana, attraverso progetti capaci di raccontare il patrimonio musicale del nostro Paese con linguaggi contemporanei. Il 30 luglio, nella suggestiva cornice del Parco Cremonesi dell’Abbazia di Farfa, andrà in scena Viva De André, il concerto-racconto ideato e diretto da Luigi Viva, con arrangiamenti e direzione musicale di Luigi Masciari e la collaborazione della Fondazione Fabrizio De André. Un progetto originale che intreccia jazz, narrazione e repertorio d’autore, offrendo uno sguardo intenso e originale sull’opera e sul pensiero di Fabrizio De André.

Il 25 luglio il Fara Music Garden ospiterà invece Raffaella Misiti e Le Romane, formazione acustica tutta al femminile che propone un viaggio nella tradizione della canzone romana. Un repertorio che attraversa serenate popolari, racconti di borgata e poesia urbana, dove la voce delle donne incontra i versi di grandi autori come Pier Paolo Pasolini e Giorgio Strehler, insieme alle musiche di Nino Rota, Piero Umiliani, Fiorenzo Carpi, Carlo Rustichelli, Armando Trovajoli e Romolo Balzani, restituendo al pubblico un affresco musicale autentico e profondamente legato alla cultura italiana. Il festival accoglierà inoltre il sassofonista americano Michael Rosen, ospite speciale dell’Antonello Losacco Trio, e presenterà per la prima volta in Italia i Birds of Unknown, formazione slovena vincitrice del Jazz Juniors Festival e protagonista di una residenza artistica e discografica realizzata in collaborazione con Emme Record Label e Tube Recording Studio.

La XX Edizione accoglierà inoltre una delle figure storiche della musica soul e rhythm & blues italiana. Il 7 agosto il Fara Music Garden ospiterà Alan Soul e gli AlanSelzer, guidati da Giulio Todrani, voce leggendaria della scena soul italiana e padre di Giorgia, considerata una delle voci più importanti e amate della musica italiana contemporanea. Con oltre cinquant’anni di carriera alle spalle, Alan Soul continua a esibirsi con la sua band proponendo un repertorio che attraversa soul, rhythm & blues e grandi classici della musica afroamericana, mantenendo viva una tradizione musicale che ha segnato profondamente la scena italiana.

Accanto ai grandi nomi e alle produzioni internazionali, il Fara Music Festival conferma il proprio ruolo di incubatore creativo e luogo privilegiato per la presentazione di nuovi progetti artistici. In quest’ottica trovano spazio le anteprime assolute dei nuovi album di Elimi ed Extrasauce, due tra le realtà più interessanti della nuova scena italiana, entrambe vincitrici del bando “Per Chi Crea”, promosso da SIAE e Ministero della Cultura. I due concerti rappresenteranno il debutto dal vivo dei rispettivi lavori discografici, realizzati nell’ambito di un percorso che unisce produzione artistica, formazione e valorizzazione dei giovani talenti. Come da tradizione, il festival continuerà inoltre a investire sulle nuove generazioni della musica contemporanea, ospitando artisti e progetti che rappresentano il futuro del jazz e delle musiche di confine.

Tra questi Crescendo Sphere, Giuseppe Pipitone Quartet, Sara Rotunno Quartet, Taurn, Emiliano Roca Trio, Lucia Dall’Olio, Erika Petti, Antonio Scannapieco Quintet, Lorenzo Bisogno Quartet feat. Cosimo Boni, F_Low ed Ear Trio, a testimonianza di una progettualità che da vent’anni affianca alla programmazione dei grandi nomi un costante lavoro di scouting, produzione e promozione delle nuove espressioni musicali. Anche nel 2026 il festival conferma il proprio impegno a sostegno dei giovani talenti attraverso il Premio Fara Music Jazz Live, storico concorso nazionale dedicato alle nuove generazioni del jazz italiano, giunto alla XVIII edizione.

Le band finaliste selezionate dalla giuria si esibiranno in apertura dei concerti in programma al Parco Cremonesi, introducendo gli artisti ospiti della XX Edizione e offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire alcune delle realtà più interessanti della nuova scena jazzistica nazionale. Nel corso del festival verrà inoltre proclamata la formazione vincitrice, che accederà ai premi e alle opportunità artistiche previste dal concorso, da sempre uno dei principali strumenti di scouting e valorizzazione promossi dal Fara Music Festival.Per vent’anni il Fara Music Festival ha costruito un dialogo costante tra musica, formazione e territorio, mantenendo al centro una visione culturale fondata sulla qualità artistica, sulla produzione musicale indipendente e sulla valorizzazione delle nuove generazioni.Anche nell’estate 2026 il festival tornerà a trasformare Farfa e la Sabina in un luogo d’incontro tra culture, generazioni e linguaggi musicali, confermando una storia che dura da vent’anni e continua a guardare al futuro.

PROGRAMMA 2026

FARA MUSIC GARDEN

3 luglio – Crescendo Sphere

4 luglio – Extrasauce

5 luglio – Giuseppe Pipitone Quartet

10 luglio – Sara Rotunno Quartet

11 luglio – Taurn

12 luglio – Elimi

17 luglio – Emiliano Roca Trio

18 luglio – Lucia Dall’Olio + F_Low

19 luglio – Erika Petti

24 luglio – Antonello Losacco Trio feat. Michael Rosen

25 luglio – Raffaella Misiti e Le Romane

26 luglio – Antonio Scannapieco Quintet

7 agosto – Alan Soul e gli AlanSelzer

8 agosto – Jonathan Kreisberg & Karla Pavón

9 agosto – Rosario Giuliani Hammond Groovers

13 agosto – Birds of Unknown

14 agosto – Stones | Gabriele Mirabassi, Fabio Zeppetella, Dario Deidda

15 agosto – Lorenzo Bisogno Quartet feat. Cosimo Boni

16 agosto – Ear Trio

PARCO CREMONESI – ABBAZIA DI FARFA

30 luglio – Viva De André | Luigi Viva e Luigi Masciari

31 luglio – Francesco Cafiso Quartet | Tribute to Miles Davis

1° agosto – Sergio Cammariere | Piano Solo con Giovanna Famulari e Daniele Tittarelli

2 agosto – Peppe Barra | “Si tenesse vint’anne…”

FARA MUSIC FESTIVAL 2026

XX Edition | Twenty Years of Human Music

Dal 3 luglio al 16 agosto 2026

Fara Music Garden e Parco Cremonesi – Abbazia di Farfa (RI)

Il Fara Music Festival 2026 è realizzato con il contributo della Regione Lazio, del Ministero della Cultura, della Fondazione Varrone, del Nuovo IMAIE e di Puglia Sounds. Con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma e del Comune di Fara in Sabina.

Il Festival è prodotto dall’Associazione Fara Music APS, con la direzione artistica di Enrico Moccia.