Si aprono ufficialmente le iscrizioni per il FantaSanremo 2024, che per la prima volta propone un’app dedicata. Ecco le quotazioni e come giocare.

Ci siamo, il Festival di Sanremo 2024 si avvicina e il cast dei (ben) 30 Artisti in gara è al completo. Mancava solo un ingrediente per rendere l’attesa perfetta: il FantaSanremo. E il momento è arrivato: dalle 12 di mercoledì 27 dicembre, gli appassionati di musica possono iscriversi al FantaSanremo 2024, fantasy game parallelo alla celebre kermesse. Non mancano le novità, a partire dalla possibilità di partecipare non solo attraverso il sito ufficiale, ma anche tramite l’applicazione disponibile su App Store e Play Store per dispositivi iOS e Android.

I fantallenatori avranno l’opportunità di esplorare il regolamento del 2024 (qui i dettagli), studiando i bonus e i malus che assegneranno o detrarranno punti in base alle azioni e alle parole dei cantanti in gara. In questa edizione, è possibile partecipare con un massimo di 5 squadre, ciascuna inserita in un massimo di 25 leghe diverse. Tra le novità più interessanti ci sono le Leghe Premium, sponsorizzate da partner di rilievo, insieme al Campionato mondiale che offre la possibilità di vincere la mitica “gloria eterna”.

Le regole principali del gioco rimangono immutate: hai a disposizione 100 baudi per acquistare 5 artisti in gara, con l’obbligo di nominare uno di loro come capitano. Le iscrizioni rimarranno aperte, salvo proroghe, fino alle 23.59 di lunedì 5 febbraio.

Tutte le quotazioni del FantaSanremo 2024

Con un cast stellare schierato da Amadeus per Sanremo 2024, la creazione del dream team non sarà un compito facile. Per iniziare a pianificare le strategie, ecco le quotazioni dei 30 cantanti in gara.

Grafica da Ufficio Stampa

Alessandra Amoroso 23 baudi

Alfa 20

Angelina Mango 23

Annalisa 23

Big Mama 17

BNKR44 16

Clara 16

Dargen D’Amico 22

Diodato 21

Emma 23

Fiorella Mannoia 20

Fred De Palma 19

Geolier 22

Ghali 20

Il tre 17

Il Volo 20

Irama 19

La Sad 19

Loredana Bertè 19

Mahmood 21

Mannini 17

Mr.Rain 21

Negramaro 22

Renga e Nek 20

Ricchi e Poveri 18

Rose Villain 19

Sangiovanni 21

Santi Francesi 16

Grafiche FantaSanremo