Un pianoforte immerso nel mare, il corpo sospeso nell’acqua, il tempo che sembra rallentare fino a dissolversi. È questa l’immagine al centro del nuovo brano della pianista romana già disponibile sulle principali piattaforme di streaming

Un pianoforte immerso nel mare, il corpo sospeso nell’acqua, il tempo che sembra rallentare fino a dissolversi. È questa l’immagine al centro di Drift, il nuovo brano della pianista romana Alessandra Celletti, già disponibile sulle principali piattaforme di streaming e accompagnato dal videoclip realizzato da Dario Zaid.

Rarefatto e misterioso, Drift https://www.youtube.com/watch?v=7RsmWWEyCtUnasce dall’idea di un mondo che lentamente va alla deriva. Una composizione dalle atmosfere profonde e sommerse, concepita come uno spazio fuori dal tempo, inquieto ma comunque capace di offrire un momento di sospensione e di calma.

Con Drift ho immaginato un mondo in cui tutto lentamente va alla deriva. spiega Alessandra Celletti La dimensione sonora del brano trova una corrispondenza visiva radicale nel videoclip. Per realizzarlo, ho portato il mio piccolo pianoforte sott’acqua, immergendomi nel mare dove vivo e trasformando in esperienza fisica il paesaggio evocato dalla musica. Un’immersione reale e simbolica, nella quale pianoforte, corpo e ambiente orbitano in un’unica dimensione. Sott’acqua tutto cambia. continua la musicista I movimenti diventano lentissimi, i suoni si trasformano, la luce arriva da un’altra dimensione. Per un momento, il pianoforte, il mio corpo e il mare sembravano appartenere allo stesso mondo.

Drift assume oggi anche una particolare risonanza personale. Celletti racconta infatti come il brano e il video, concepiti prima della tragica esperienza personale che purtroppo l’ha colpita nei giorni scorsi, sembrino ora assumere un significato quasi profetico: È così strano come Drift si riveli premonitore di questa sensazione di vuoto e di irrealtà che sto vivendo. Drift diventa dunque il racconto di una deriva che non coincide necessariamente con lo smarrimento. Lasciarsi portare dalla corrente può essere anche un modo per trovare, dentro l’incertezza, un luogo di quiete. Il singolo anticipa il nuovo album di Alessandra Celletti, in uscita nel corso del 2026.

Link Spotify al brano: https://open.spotify.com/intl-it/track/1OqMWsj5OscnFQPBM3ugMM?si=78c517fcf7024b90

Link YouTube al video: https://www.youtube.com/watch?v=7RsmWWEyCtU

Per seguire Alessandra Celletti: lnk.bio/alessandracelletti