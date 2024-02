Si aggiorna il calendario degli appuntamenti live 2024 di Diodato, che registra nuovi sold out nel suo primo tour teatrale. Tutti i dettagli.

Primo tour nei teatri per Diodato e primi sold out. Registrano, infatti, il tutto esaurito le date di Bari e Mestre del cantautore che in autunno sarà protagonista di una tournée nei più prestigiosi teatri italiani. Il tour (Magellano Concerti) si arricchisce così di cinque nuovi live dopo la partenza in calendario a Grosseto il 28 settembre. I biglietti sono disponibili su TicketOne e sui circuiti di vendita abituali.

Di seguito gli appuntamenti del tour nei teatri di Diodato

28 settembre – Grosseto , Teatro Moderno DATA ZERO

, Teatro Moderno DATA ZERO 01 ottobre – Bari , Teatro Petruzzelli SOLD OUT

, Teatro Petruzzelli SOLD OUT 02 ottobre – Lecce , Teatro Politeama Greco NUOVA DATA

, Teatro Politeama Greco NUOVA DATA 05 ottobre – Mestre (VE), Teatro Toniolo SOLD OUT

(VE), Teatro Toniolo SOLD OUT 06 ottobre – Milano , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 09 ottobre – Roma , Auditorium Parco Della Musica

, Auditorium Parco Della Musica 11 ottobre – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 18 ottobre – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini

(MC), Teatro Rossini 19 ottobre – Pescara , Teatro Massimo

, Teatro Massimo 20 ottobre – Assisi , Teatro Lyrick NUOVA DATA

, Teatro Lyrick NUOVA DATA 23 ottobre – Palermo , Teatro Golden

, Teatro Golden 24 ottobre – Catania , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan 26 ottobre – Rende (CS), Teatro Garden

(CS), Teatro Garden 29 ottobre – Firenze , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 30 ottobre – Bologna , Europauditorium

, Europauditorium 31 ottobre – Schio (VI), Teatro Astra NUOVA DATA

(VI), Teatro Astra NUOVA DATA 14 ottobre – Torino , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 16 ottobre – Mantova , Teatro Sociale

, Teatro Sociale 17 novembre – Trento , Auditorium Santa Chiara

, Auditorium Santa Chiara 25 novembre – Genova , Teatro Politeama Genovese NUOVA DATA

, Teatro Politeama Genovese NUOVA DATA 27 novembre – Parma, Teatro Regio NUOVA DATA

Un nuovo album all’orizzonte

Dopo la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con Ti muovi, e in occasione dell’annuncio del tour nei teatri, il cantautore è pronto per un nuovo capitolo musicale che racchiude e celebra proprio la dimensione live. Il palco è da sempre per il cantautore un porto sicuro ed è proprio lì che finalmente si libera l’energia di ogni brano, creando una connessione unica con il pubblico in un momento di condivisione.

È per questo che il cantautore ha annunciato che questa primavera pubblicherà un album realizzato attraverso il processo inverso, che si distingue dal metodo classico. Diodato, infatti, ha scelto di registrare in presa diretta un disco che coglie e cristallizza le emozioni dei live e tutta l’energia che ha vissuto sui palchi di tutta Italia negli ultimi anni, donando nuova vita ad alcuni brani del suo repertorio.

Foto di Alessio Albi Ufficio Stampa