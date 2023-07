La Digital Noises con Marco Masini ha raggiunto oltre 110 mila iscritti al suo canale: Giuseppe Fisicaro consegna la targa al cantautore.

L’etichetta discografica e consulenza artistica Digital Noises, fondata da Giuseppe Fisicaro, ha raggiunto un altro grande obiettivo. Con Marco Masini hanno raggiunto oltre 110 mila iscritti al suo canale YouTube, così da raggiungere la prestigiosa targa Silver Award della piattaforma.

«È stata una grande emozione. – commenta Fisicaro – Sono fan di Masini sin dai suoi esordi, amo le sue canzoni e poter collaborare con lui è straordinario. Il premio è tutto suo. La sua fanbase negli anni si è sempre dimostrata presente e attiva, noi cerchiamo solo di ottimizzare i risultati dei suoi contenuti digitali e siamo fieri e felici di questo premio».

«È un onore. – aggiunge Masini – Ringrazio il team Digital Noises che ha lavorato per ottenere questo premio, il mio Manager Gianluca Tozzi, ma soprattutto grazie al mio pubblico che mi segue e mi da affetto da oltre 33 anni».

Giuseppe Fisicaro: i successi di Masini e il TikTok Award

Tra gli altri obiettivi raggiunti dal suo team, anche il TikTok Award. «Dopo il Canale YouTube, con oltre 300 mila iscritti, anche su TikTok abbiamo fatto il nostro Vintage Channel che, in meno di due mesi, ha superato i 160,000 followers. Come distributori – spiega Fisicaro – abbiamo notato l’importanza di TikTok all’interno della filiera musicale. Alcuni dei brani che distribuiamo per i nostri partner hanno raggiunto centinaia di milioni di streaming nell’ultimo anno, e questo ci ha convinti a studiare la piattaforma al meglio».

«Visto che avevamo la case history di Vintage Channel su YouTube, che oggi conta oltre 300.000 iscritti ed è stato il primo canale a farci raggiungere il Silver Award di YouTube, abbiamo provato a replicare anche su TikTok. – continua – In poche settimane abbiamo superato il traguardo dei 100.000 followers. Il merito è del mio team che ha realizzato un grande lavoro editoriale prima, ed esecutivo dopo. Sono molto soddisfatto ed orgoglioso. Tra i prossimi obiettivi, siamo molto vicini ad un nuovo YouTube Silver Award, quello di Umberto Tozzi. Non vediamo l’ora di tagliare il traguardo dei 100.000 iscritti su YouTube».