È disponibile su tutte le maggiori piattaforme My Point of View, il primo album da leader del batterista, compositore e produttore Dario Esposito distribuito dall’etichetta Just Entertainment

È disponibile su tutte le maggiori piattaforme My Point of View, il primo album da leader del batterista, compositore e produttore Dario Esposito distribuito dall’etichetta Just Entertainment . Un progetto che segna un passaggio importante nel suo percorso artistico, dopo anni di attività come sideman e collaboratore per numerosi artisti della scena rock progressiva e jazz (tra cui Banco del Mutuo Soccorso e Balletto di Bronzo). My Point of View è un album strumentale che nasce dall’esigenza di raccogliere e dare forma a un universo musicale personale, costruito nel tempo attraverso influenze diverse e linguaggi contaminati. Pur muovendosi all’interno di una matrice jazz contemporanea, il disco attraversa territori che spaziano dal funk alla musica cinematografica, fino a soluzioni più sperimentali, mantenendo sempre una forte coerenza sonora e narrativa. Il progetto è stato scritto, prodotto, arrangiato, registrato e mixato da Dario Esposito quasi interamente presso il suo studio Groove and Sound Factory, con un approccio artigianale e profondamente consapevole del suono. L’album è composto da 10 brani, tutti diversi tra loro, ma uniti da un mood strumentale evocativo, quasi da colonna sonora. Accanto a Esposito, una formazione di musicisti di grande spessore ha contribuito in modo determinante all’identità del disco: Andrea Molinari (chitarra), Enrico Zanisi (pianoforte, sintetizzatori e fender rhodes), Pierpaolo Ranieri (basso e contrabbasso), con la partecipazione di special guest come Federica Baioni (voce), Emanuele Bultrini (chitarra classica) e Massimo Nunzi (tromba). Ad accompagnare l’uscita dell’album anche il video ufficiale https://youtu.be/Vv2-fzxH96o (con la regia di Massimo di Soccio) di Interstellar Voyage, primo singolo estratto dal disco. Il concept del video è fortemente simbolico, visivo e attuale: un viaggio verso lo spazio, in fuga da un pianeta diventato irrespirabile e devastato dalle guerre, alla ricerca di una nuova casa dove poter abitare. Un percorso in cui resilienza e coraggio sono protagonisti, fino a un finale inaspettato. La narrazione visiva riflette il percorso dell’album stesso: dalla ricerca, dall’esplorazione e dalla sospensione, verso una forma più definita e umana.Il video mette in dialogo musica, immagine e gesto strumentale, sottolineando il legame tra suono, spazio e movimento, senza ricorrere a una narrazione didascalica, lasciando allo spettatore la libertà di interpretazione

TRACKLIST – My Point of View

1. Nordic Tale

2. Retro Game

3. Looking for a New Path

4. On the Go

5. Mechanical Movements

6. Interstellar Voyage

7. Strong Resilience for Hard Times

8. A Right Place to Stay

9. Long Road Running

10. The Circle of Life

CREDITS

Scritto, prodotto, arrangiato, registrato e mixato da Dario Esposito

Registrazioni: Groove and Sound Factory

Pianoforte acustico: registrato presso Nuccia Studio

Riprese pianoforte: Federica Ugo

Mastering: Daniele Nuzzo

Foto: Emiliano Acciaresi

Grafica: Marco Lanzillotti