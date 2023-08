Il 5 agosto a Rimini l’evento gratuito Webboh Fest: sul palco – tra gli altri – Alex Wyse, Fasma, Wax e Chadia Rodriguez.

Il Webboh Fest sta per arrivare a Rimini. L’evento musicale più atteso dalle nuove generazioni approda per la prima volta nella Riviera Romagnola grazie a Romagna Wow, il format itinerante ideato da Andrea Prada, e al patrocinio di VisitRomagna. Quando? Sabato 5 agosto, dalle ore 21, in Piazzale Fellini andrà in scena l’evento con cantanti, tiktoker e tanti effetti speciali: l’evento è gratuito.

Musica, challenge e tanto divertimento saranno gli ingredienti del Webboh Fest della community di Webboh (seguita da oltre 2,5 milioni di follower complessivi tra Instagram e TikTok), che verrà condotta da Andrea Prada. Durante la serata, spazio poi a tanti momenti musicali. Dall’ultima edizione di Amici arriva Wax, una delle rivelazioni musicali del 2023. Spazio anche a due delle voci più interessanti del panorama musicale: Fasma e Random, che con i loro successi faranno cantare a squarciagola i presenti in piazza.

Da Amici arriva Alex Wyse, una delle penne più raffinate della GenZ. Sul palco anche Chadia Rodriguez, Diego Lazzari, Mida, Cioffi, Fresh Mula e Natasha Manvilova. Saranno poi presenti alcuni dei creator più amati di TikTok come Chaimaa Cherbal, Andrea Fratino, Lele Giaccari e Giulia Sara Salemi, oltre a dei momenti dj-set con Aeromik e Anna Ciati.

Main sponsor dell’evento è Pink Sugar con Lollipink, la linea di eau de toilette e prodotti beauty dalle fragranze fruttate e fiorite che sprigionano ottimismo. Nel backstage, invece, sarà presente KitRooms con la loro kit mobile, il primo studio che realizza rooms per aziende, artisti, eventi e che per l’occasione diventerà la social room dell’evento. L’evento è promosso e sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Rimini, con il patrocinio di VisitRomagna.