Manca poco al concerto dei VAV a Milano, unica tappa italiana per la band K-Pop: tutte le info sul live e sui biglietti.

I VAV saranno in concerto ai Magazzini Generali di Milano il 25 novembre, in occasione del tour europeo del 2023. È l’unica tappa italiana per la band K-Pop (della A Team Entertainment) che torna in tour dopo quattro anni. Dopo l’apertura della leg europea il 19 novembre, i VAV saranno anche a Londra (20 novembre), Amsterdam (22 novembre), Lione (23 novembre) e chiuderanno a Budapest il 26 novembre.

Sarà l’occasione per presentare l’ultimo mini album – il settimo – dal titolo Subcönscióus. Arrivato dopo una lunga pausa di due anni e nove mesi, l’album – come si evince dal titolo – esplora la tematica del subconscio della mente. Il messaggio della band è però di speranza: ognuno di noi, in fondo, ha il potenziale per risplendere. I membri del gruppo hanno partecipato alla produzione di tutte e cinque le canzoni incluse nel nuovo album. La title track Designer rappresenta un’ulteriore estensione dello stile musicale di influenza latina dei VAV, dopo i precedenti Senorita (40 milioni di visualizzazioni) e Give Me More (35 milioni di visualizzazioni). Con la partecipazione dei membri Lou e Ayno alla stesura del testo, Designer trasmette il messaggio che ognuno è come un designer che può progettare la propria vita.

LEGGI ANCHE: Le IVE annunciano il tour mondiale (con cinque date in Europa)

È partito anche il crowdfunding per la realizzazione di un incredibile wall digitale di benvenuto per i VAV a Milano da parte dei loro fan. Per partecipare alla campagna, del valore complessivo di 1000 euro, basta visitare questo link. I 5 fan che avranno donato di più saranno contattati per aggiungere il loro nome al wall di benvenuto.

I VAV a Milano: info biglietti

I biglietti possono essere acquistati su TicketMaster.

BIGLIETTO VIP:

– Ingresso anticipato

– Foto con la band (per gruppi di 5 persone)

– Regali: Stampa autografata VIP (già firmata da tutti i membri del VAV), cordino e biglietto VIP da collezione



BIGLIETTO PREMIUM:

– Ingresso anticipato (dopo il VIP)

– Regali: laccetto e tessera Premium da collezione



PROGRAMMA DELLO SPETTACOLO

18:00 Porte VIP

19:00 Porte Premium

19:30 Ingresso generale

20:00 Spettacolo