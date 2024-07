Pronto a diventare l’evento di punta dell’estate abruzzese, dal 22 al 24 agosto 2024 si terrà il Transumare Fest.

Pronto a diventare l’evento di punta dell’estate abruzzese e uno dei più grandi festival musicali del Centro Italia, dal 22 al 24 agosto 2024 il Lungomare di Roseto degli Abruzzi (TE) si prepara a dare il benvenuto alla prima edizione di Transumare Fest, l’astro nascente dei festival estivi italiani. Ideato, organizzato e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Rosangeles, con il patrocinio e la co-progettazione del Comune di Roseto degli Abruzzi, insieme alla direzione tecnica di ACS Arte e Spettacolo Abruzzo/Molise, Transumare Fest sarà un appuntamento di tre giorni con alcuni tra i migliori artisti del panorama indie contemporaneo, dai pesi massimi dell’alternative rock alle nuove stelle della musica elettronica.

Il tutto a due passi dal mare Adriatico, nel suggestivo lungomare nord di Roseto degli Abruzzi, precisamente nell’Area ex-Castelli, che per l’occasione accoglierà migliaia di persone dal tramonto fino a tarda notte. Transumare Fest, nonostante sia alla sua prima edizione, è stato calorosamente accolto fin dalle prime battute come evento di respiro nazionale, ma che affonda fieramente le radici nella tradizione abruzzese già a partire dal nome, transumare. «Senza la consapevolezza del passato non può esserci futuro, e senza futuro non può esserci neanche presente. L’evento ambisce a stendere un filo rosso tra la tradizione e l’innovazione, che non si ripercuota solo sulla musica, con artisti simbolo di intere generazioni e nuove promesse, ma anche come approccio per una crescita sociale consapevole», dice Simone Rapagnà – co-organizzatore.

Transumare Fest e il concetto di Transumanza

Dal concetto, intimamente abruzzese, della Transumanza, il nome nasce fondendo la parola Mare, simbolo della cittadina di Roseto degli Abruzzi, con il prefisso Trans di matrice latina, che esprime l’idea di andare oltre. Transumare è movimento di intenti. Ed è proprio dall’idea di andare oltre che nasce l’idea dei membri fondatori (Francesca Marini, Luca Marini, Edoardo Cosmi, Nicola Di Sante, Simone Rapagnà, Chiara Di Giulio) dell’associazione Rosangeles di costruire nella propria città natale un evento innovativo che, a partire dalla musica, abbracci le arti e le realtà locali al fine di stimolare uno sviluppo culturale collettivo.

«Sono cresciuto ascoltando mio padre che strimpellava De Gregori con la chitarra e da allora la musica ha sempre accompagnato ogni fase della mia vita. Ho sempre sognato di poter organizzare nella mia città un evento musicale di livello e fortunatamente questo sogno è stato condiviso da mia sorella e dagli altri membri del collettivo, il supporto è imprescindibile, insieme a quello dell’amministrazione comunale. Oltre ad una proposta musicale innovativa, vogliamo che Transumare sia un evento libero: libero da discriminazioni, libero da barriere, libero da automobili, libero da plastica; per provare, nel nostro piccolo, a mostrare come si possano cambiare dei paradigmi e sviluppare un’idea sana di sviluppo culturale», dice Luca Marini – co-organizzatore.

«Questo festival – aggiunge Nicola Di Sante – rappresenta molto di più di un semplice evento musicale. È un atto d’amore verso la nostra città ed è un dovere verso la comunità. Roseto degli Abruzzi è un luogo ricco di cultura, arte e bellezza naturale. Il nostro obiettivo è elevare la città a centro nevralgico della musica internazionale, creando un’occasione di crescita e sviluppo per l’intera comunità. Transumare Fest vuole essere un luogo di incontro e dialogo, dove la musica diventi strumento di coesione sociale e di progresso culturale».

Un viaggio insieme al pubblico

Così come la transumanza, gli organizzatori intendono intraprendere un vero e proprio viaggio da fare insieme al pubblico. Ed è per questo che, il percorso verso la data di inizio del festival, sarà scandito da tre eventi satellite che avranno l’obiettivo di condurre il pubblico verso Transumare Fest, sia come appuntamento di tre giorni con la musica, ma anche come evento eco-sostenibile promotore di good practices green tra cui: riduzione massima dell’utilizzo della plastica, biglietti digitali, incentivazione a non utilizzare la macchina per raggiungere il luogo dell’evento, riciclo dei materiali e divulgazione di norme di sostenibilità.

Il primo di questa serie di appuntamenti denominati Transumare TEST, si terrà presso il Pura Vida, sul Lungomare sud di Roseto, sabato 15 giugno dalle 18 alle 22, per aprire ufficialmente le danze di quella che si prospetta essere una movimentatissima estate rosetana. L’evento vedrà in consolle Nicky Macha, co-founder di Transumare e nome nella line up del festival, insieme a Nativo, producer romano in ascesa, sempre più presente e attivo nella scena underground europea.

Biglietti in vendita su Dice.fm.