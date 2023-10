50 Cent e Busta Rhymes al Forum di Assago (Milano) per ‘The Final Lap Tour’: le foto del concerto di Elena Di Vincenzo.

L’attesissimo The Final Lap Tour 2023 arriva finalmente al Mediolanum Forum di Assago (Milano) portando sul palco due pesi massimi dell’hip hop: 50 Cent e Busta Rhymes. Un’unica data italiana, occasione imperdibile per assistere alla celebrazione del genere. L’intero tour mondiale omaggia infatti l’album Get Rich or Die Tryin’, che nel 2023 compie ben 20 anni di età.

Correva infatti il 2003 quando 50 Cent regalò alle folle il suo primo album in studio (uscito il 6 febbraio), ormai considerato un progetto che ha fatto scuola e storia. Solo nel 2003, infatti, Get Rich or Die Tryin’ ha venduto negli Stati Uniti più di 9 milioni di copie (in tutto il mondo 12 milioni). Tra i singoli più popolari estratti dall’album l’immortale In da Club, 21 Questions e P.I.M.P.

50 Cent e Busta Rhymes, la scaletta del Final Lap Tour a Milano

I’m On Some Shit What Up Gangsta I Get Money Hate It or Love It If I Can’t Play Video Magic Stick Hustler’s Ambition How We Do P.I.M.P. Candy Shop Disco Inferno Window Shopper Best Friend 21 Questions Just a Lil Bit Big Rich Town The Woo Ayo Technology Down on Me Birthday Sex Baby by Me Many Men (Wish Death) I’m The Man In da Club

Encore:

Hate Bein’ Sober Patiently Waiting Cuffin Season Major Distribution Wanksta Stunt 101 Poor Lil’ Rich Back Down Southside I’ll Whip ya Head Boy

Foto di Elena Di Vincenzo