Gli Studio Murena si preparano a conquistare i club di tutta Italia con il loro tour autunnale, organizzato da Otr Live, che prende il via il 24 ottobre dallo Spop Festival di Jesi (AN).

Dopo gli appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti di rassegne prestigiose come Mi Ami Festival, Viva! Festival e Jazz:Re:Found Festival, la band milanese torna a travolgere il pubblico con la potenza e la maestria delle sue performance live. Una serie di occasioni imperdibili in cui ascoltare dal vivo l’ultimo album Notturno, uscito a maggio per Island Records. Live che sprigionano energia pura e incandescente, grazie a un mix unico di barre affilate e sonorità avvolgenti e potenti. Gli Studio Murena si preparano così a conquistare i club di tutta Italia con il loro tour autunnale, organizzato da Otr Live, che prende il via il 24 ottobre dallo Spop Festival di Jesi (AN) per poi proseguire il 16 novembre al Locomotiv Club a Bologna, il 7 al The Cage a Livorno, l’8 a Largo Venue a Roma, il 13 all’Hiroshima Mon Amour a Torino, il 21 al Mood Social Club a Rende (CS), il 22 al MAT a Terlizzi (BA), il 28 in Santeria Toscana 31 a Milano e il 20 dicembre al Teatro Massimo a Cagliari. Prodotto da Tommaso Colliva, impreziosito dalle collaborazioni con Fabrizio Bosso, Willie Peyote, Riccardo Sala, l’attrice Valeria Perdonò, Rodrigo D’Erasmo, Mezzosangue e dalla presenza del rapper misterioso 24kili, Notturno è il risultato di un percorso di crescita intenso, tanto personale quanto condiviso. Undici brani in cui testi sferzanti, introspettivi e sinceri si intrecciano con l’inconfondibile e innovativa miscela sonora della band, una fusione di jazz, hardcore rap ed elettronica. Un sound flessuoso, a tratti misterioso a tratti epico, frutto di un’evoluzione naturale e spontanea, capace di avvicinarsi alla forma canzone senza esserne risucchiato, mantenendo sempre intatta la propria libertà e coerenza creativa. Notturno parla (e suona) a cuore aperto, cristallizzando con precisione chirurgica sentimenti, cambiamenti e riflessioni vissuti dalla band negli ultimi due anni, senza paura di guardarsi in faccia anche quando fa male. Amore, rabbia, nostalgia, rimpianti, disillusioni, nuove consapevolezze e traiettorie, ma anche considerazioni sociali e collettive: gli Studio Murena si sono messi a nudo come mai prima d’ora, forgiando un disco intimo e diretto, profondo e dirompente.

BIO

Capostipiti italiani di un nuovo sound che attinge dal jazz, dall’elettronica e che trova nel rap il linguaggio che contraddistingue la sua tagliente narrazione, gli Studio Murena nascono a Milano nel 2018. La band, formata daLorenzo “Carma” Carminati (testi e voce), Matteo Castiglioni (sintetizzatori e tastiere), Marco Falcon (batteria, percussioni), Giovanni Ferrazzi (elettronica), Maurizio Gazzola (basso elettrico, bass Synth) e Amedeo Nan (chitarra elettrica e acustica), pubblica il suo omonimo primo disco a febbraio 2021, grazie alla collaborazione con Costello’s Records. Da qui parte un cammino in continua ascesa: ricevono il plauso della stampa di settore e delle radio (Casa Bertallot, Musical Box – RaiRadio2, Battiti – RaiRadio3), due dei loro brani sono inseriti nella prestigiosa playlist global Jazz Rap di Spotify, suonano in festival di alto rilievo come Mi Ami Festival, Locus Festival, Ortigia Sound Festival e tanti altri. Partecipano al format Niente di Strano, promosso da Tidal e BuddyBank e presentato da Carlo Pastore, e al corto natalizio “O Night Divine” realizzato per Zara da Luca Guadagnino. Dardust li contatta per una recording session per il suo nuovo disco e li chiama alla Notte della Taranta 2022 da lui diretta. Tra le varie tappe dell’estate 2022, il Propaganda Festival di Roma insieme a Noyz Narcos e tantissimi altri esponenti della scena rap/hip hop nazionale, il concerto al Meeting di Camerota come special guests invitati dai Nu Genea e le aperture ai live di Battles e ai Badbadnotgood. Anticipato dai singoli CORRI, MARIONETTE feat Danno e SULL’AMORE E ALTRE OSCURE QUESTIONI feat Ghemon, il 12 maggio 2023 esce per Virgin Music LAS Italia e RDR Mgmt WadiruM, con la produzione artistica di Tommaso Colliva. Nella tracklist figurano anche Paolo Fresu (ILLUSIONI E ASTRATTISMI), Laila Al Habash (ORIGAMI), Arya (SPECCHI) ed Enrico Gabrielli (PSYCORE). L’album è accolto con entusiasmo dalla stampa (Rumore dedica alla band la copertina di maggio denominandoli “il futuro della musica italiana”), è presente in numerose classifiche dei migliori dischi dell’anno da testate come Rolling Stone e Rockit mentre Soundwall lo inserisce tra i 30 dischi hip hop più importanti di tutti i tempi. Con il live al MI AMI Festival di Milano prende il via un lungo tour nei più prestigiosi festival italiani tra cui La Prima Estate (dove condividono il palco con Jamiroquai e Nu Genea) e iDays di Milano (insieme a Red Hot Chili Peppers, Skunk Anansie e Primal Scream), a cui si uniscono l’apertura del concerto di Loyle Carner a Milano e la loro prima data all’estero, allo Sziget Festival di Budapest. A inizio 2025 la band firma con Island Records ed entra nel roster di OTR Live. Anticipato da Jazzhighlanders, il 9 maggio è uscito il nuovo disco Notturno, sempre prodotto da Tommaso Colliva, a cui è seguito un tour estivo nei festival di tutta Italia, dal MI AMI Festival al Viva! Festival e Jazz:Re:Found Festival.

STUDIO MURENA

Al via il tour nei club di tutta Italia

di presentazione del nuovo album Notturno

24 ottobre – Jesi (AN) – Spop Festival

6 novembre – Bologna – Locomotiv Club

7 novembre – Livorno – The Cage

8 novembre – Roma – Largo Venue

13 novembre – Torino – Hiroshima Mon Amour

21 novembre – Rende (CS) – Mood Social Club

22 novembre – Terlizzi (BA) – MAT

28 novembre – Milano – Santeria Toscana 31

20 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo *NUOVA DATA*

Biglietti: https://www.otrlive.it/tour-dates/notturno-club-tour/

Le prevendite per la data di Cagliari apriranno venerdì 24 ottobre alle ore 11.