Alessandra Celletti torna al Teatro Miela di Trieste portando per la prima volta dal vivo il suo nuovo brano il 13 maggio nella ricorrenza del centenario della morte del compositore francese.

Considerata una delle maggiori interpreti internazionali della musica di Erik Satie, Alessandra Celletti torna al Teatro Miela portando per la prima volta dal vivo il suo nuovo brano Satie Mon Amour. Nella ricorrenza del centenario della morte del compositore francese, l’artista romana si esibirà il 13 maggio 2025 al “Satierose” di Trieste con un concerto che si preannuncia entusiasmante. Un approccio personale e raffinato, quello di Alessandra Celletti, che rivisita l’universo musicale di Satie, esplorandone la dimensione emotiva e onirica: Satie mon amour è un valzer delicato e un po’ malinconico, ma anche con dell’’ironia. spiega la compositrice L’ho scritto pensando a Satie e al porto di Honfleur, con i suoi colori tenui e la luce magica che sembra uscita da un dipinto. Io non ballo mai perché sono timida. Ma, se Satie mi invitasse a danzare, in quel porto silenzioso al tramonto, credo che accetterei e troverei il ritmo della timidezza. Oppure no. Magari porteremo un pianoforte in cielo e suoneremo un po’ per uno, con il cuore tra le nuvole. La straordinaria occasione per apprezzarla live sarà martedì 13 maggio: Sono felice di tornare al Teatro Miela di Trieste perché in questo luogo ho condiviso il mio amore per Satie con Cesare e Rosella che ora non sono più qui fisicamente, ma che resteranno sempre nel mio cuore. continua Grazie a loro ho potuto realizzare concerti fantastici e surreali come quello nella serra accanto al dinosauro Antonio. Sono certa che Satie si sarebbe divertito molto. La connessione di Alessandra Celletti con Satie è profonda e radicata. Il suo album “Esoterik Satie” (Kha 2000) è stato in classifica in Francia tra i dieci dischi più venduti. La sua versione della “Gnossienne” è stata scelta dal regista Guy Ritchie per il film “Revolver”. Inoltre, nel 2016, con il progetto “Working on Satie”, in collaborazione con l’artista visivo Onze, ha realizzato due date sold out al Roma Europa Festival. Fotografata da Cristina Ciancaglioni, la talentuosa musicista celebra il suo grande amore per il maestro francese attraverso un disegno appassionante e articolato: Erik Satie mi ha insegnato a guardare il mondo con occhi nuovi e a cercare la bellezza nell’inaspettato e lo stupore nei dettagli. In questo 2025, per celebrare il centenario della sua scomparsa, ho scelto di ritornare all’essenzialità del “solo piano”, per rendere omaggio alla purezza e all’incanto delle sue composizioni. Questo progetto è un tributo che nasce dal cuore. Il mio desiderio è quello di portare la sua musica in giro per l’Italia con tanti concerti. Ma anche realizzare un album reinterpretando le sue pagine più iconiche, come la “Première Gymnopédie” e la “Première Gnossienne”. Da qui la decisione di lanciare una campagna di crowdfunding che sta già riscuotendo un enorme successo: Ciò che più mi sta a cuore non è solo il sostegno economico,» conclude la pianista «quanto piuttosto la possibilità di partecipare il mio grande amore per la sua musica a chi mi vuole bene, ma anche a chi ancora non mi conosce e che avrà modo di scoprirmi grazie a questa nuova avventura musicale.

Per partecipare alla campagna di crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/project/satie-mon-amour/

Per seguire Alessandra Celletti: lnk.bio/alessandracelletti