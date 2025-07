Al via martedì 22 luglio la Rockin’1000 Week : una settimana di musica, eventi e condivisione che trasformerà Cesena in un palcoscenico a cielo aperto, in attesa della Rockin’1000 10 Years Celebration il 26 e 27 luglio.

Al via martedì 22 luglio la Rockin’1000 Week https://www.youtube.com/watch?v=_1_xKT8Rink: una settimana di musica, eventi e condivisione che trasformerà Cesena in un palcoscenico a cielo aperto, in attesa della Rockin’1000 10 Years Celebration. Rockin’1000 celebra i dieci anni dalla nascita della più grande rock band del mondo con un ricco calendario di appuntamenti che anticipano l’attesissima doppia data evento del 26 e 27 luglio allo Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena – luogo simbolo da cui tutto è partito. La Rockin’1000 Week, in collaborazione con il Comune di Cesena e Visit Romagna, si presenta con un programma ricchissimo, pensato per coinvolgere la città di Cesena con un’esperienza unica nel suo genere che mette al centro musica, cultura e partecipazione collettiva. Tra gli appuntamenti di punta, spicca la seconda tappa del Rockin’1000 Flash Coro, un nuovo format pensato per creare un’esperienza corale collettiva e coinvolgente, dove il pubblico diventa protagonista. Dopo la data zero dello scorso 22 giugno in occasione della Notte Rosa, il Flash Coro tornerà mercoledì 23 luglio in Piazza Guidazzi (ingresso gratuito). Guidati da un direttore di coro, i partecipanti impareranno insieme un brano polifonico in modo spontaneo, senza prove né spartiti, in un’atmosfera giocosa ed emozionante. Un’iniziativa che abbatte le barriere tra performer e spettatori, celebrando la forza aggregante della musica. Il Flash Coro tornerà con una terza data il 9 ottobre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Da non perdere durante la Rockin’1000 week anche la presentazione del libro “Da Zero a Mille” con Fabio Zaffagnini, ideatore del progetto, che racconterà la straordinaria avventura che ha portato un sogno a diventare un movimento globale (mercoledì 23 ore 19, Piazza Albizzi). Giovedì 24 ore 21 presso Chiosko Savelli ci sarà inoltre anche la proiezione We Are The Thousand, uno speciale documentario che ripercorre la nascita e l’impatto del fenomeno Rockin’1000. Il calendario della settimana sarà completato da proiezioni di film iconici sul rock, esibizioni live, concerti delle scuole di musica locali, dj set sparsi per la città e workshop dedicati anche ai più piccoli. Una festa lunga sei giorni, dove Cesena si trasformerà in un grande palco a cielo aperto. La Rockin’1000 week culminerà con le due date evento – sabato 26 e domenica 27 luglio allo Orogel Stadium-Dino Manuzzii di Cesena – che saranno accompagnate dal direttore d’orchestra Daniel Plentz. Il cast d’eccezione delle due serate vede tra i protagonisti di sabato 26 luglio i Negrita e Piero Pelù, mentre domenica 27 luglio saliranno sul palco Francesca Michielin, i Negramaro e Fast Animal & Slow Kids, e Peppe Vessicchio in veste di direttore d’orchestra. Lodovica Comello sarà invece la conduttrice speciale delle due serate.Nel corso di questo decennio, i Rockin’1000 si sono affermati come un vero e proprio movimento culturale, capace di sfidare continuamente le convenzioni della musica live tradizionale. E il viaggio non si ferma qui: il prossimo decennio sarà segnato da nuove iniziative pensate per rafforzare la community globale, promuovere l’inclusività e coinvolgere le nuove generazioni di musicisti. Tra le altre attività di Rockin’1000, anche le Rockin’1000 JAM, circuito internazionale di appuntamenti che toccano Milano, New York e San Paolo, dove la musica dal vivo e la condivisione sono al centro. Dopo le due attesissime date italiane a Cesena, la band si prepara a salire sul palco anche a Leiria, in Portogallo, il 6 settembre 2025. Ma sarà proprio a Cesena che l’emozione raggiungerà il suo apice: la musica tornerà a risuonare con un’energia mai vista prima. In occasione del decimo anniversario, i musicisti di Rockin’1000 guardano al futuro con una nuova sfida: in aggiunta all’esperienza gratuita e accessibile a tutti, nasce la membership ufficiale, un modo rivoluzionario per diventare parte attiva della più grande rock band del mondo. Con lo slogan “Take a Walk on the Rock Side”, la membership permetterà di partecipare ancora più da vicino al futuro del progetto. I due concerti sono patrocinati e supportati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Cesena. Radio Italia è radio partner dell’evento. Tra i brand sponsor del decennale anche Generali Italia e Conad, oltre a Campomaggi, realtà storica nella produzione di borse che, come Rockin’1000, raccontano storie di passione e autenticità; questa collaborazione è un inno alla bellezza dell’imperfezione, alla forza del collettivo e alla libertà di espressione. Fabio Zaffagnini, Fondatore di Rockin’1000 ha dichiarato: Un’avventura senza precedenti: dieci anni di Rockin’1000 rappresentano un viaggio incredibile, fatto di musica, passione e condivisione. Siamo felici di celebrare questo traguardo con una settimana di eventi speciali che culmineranno nei due show del 26 e 27 luglio e riporteranno in scena la magia di 1000 musicisti che suonano all’unisono, là dove tutto ha avuto inizio. Non avrei mai pensato di arrivare fino a qui: sarà un’occasione unica per rivivere i momenti più emozionanti della nostra storia e per crearne di nuovi insieme alla nostra Community e al pubblico. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto agli artisti e agli organizzatori di Rockin’1000. Un evento che ha segnato la nascita di un nuovo modo di fare musica e che ritorna a Cesena, la città in cui ha visto la nascita, per festeggiare dieci anni di successi e riconoscimenti in tutto il modo. Musica, spettacolo, cultura, voglia di stare insieme e di condividere un’esperienza unica sopra e fuori dal palco. Nel cuore dell’estate, ci prepariamo ad accogliere e a partecipare a una settimana di appuntamenti e iniziative in tutta la città di Cesena e nella magnifica cornice dello Stadio Orogel Dino Manuzzi. Una straordinaria occasione di festa e di condivisione per tutti. Ma anche una nuova opportunità di valorizzazione del nostro territorio: la musica anche come strumento di attrattività turistica, dai grandi eventi musicali, alle serate danzanti, alle rassegne di musica classica. Dalla Riviera emiliano-romagnola, alla via Emilia, alle località dell’entroterra, la nostra Regione sostiene la musica come cultura e come elemento di promozione dei territori. – ha dichiarato l’Assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni. Il ritorno di Rockin’1000 a Cesena, in occasione del suo decimo anniversario, è per noi motivo di grande orgoglio – afferma Lorenzo Plumari, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Cesena -. Questa manifestazione, nata proprio nella nostra città, è diventata in pochi anni un fenomeno internazionale che unisce musica, comunità e creatività. Come Amministrazione comunale abbiamo scelto di sostenere convintamente questo evento perché crediamo nel valore che genera, non solo in termini culturali e simbolici, ma anche come volano per l’economia locale e la promozione turistica del nostro territorio. Per questo nei giorni che precedono il doppio concerto all’Orogel Stadio Dino Manuzzi, in collaborazione con i commercianti e i pubblici esercizi, animeremo il centro storico con una serie di iniziative e appuntamenti che coinvolgeranno cittadini, famiglie e visitatori, per fare di questa ricorrenza una vera e propria festa collettiva. Sarà un’occasione per celebrare l’identità di Cesena come città creativa e aperta, con una forte identità sociale e culturale. Era il 2015 quando Fabio Zaffagnini, founder di Rockin’1000 ha iniziato a pensare alla nascita di questo progetto riunendo 1000 musicisti a Cesena per suonare insieme e convincere i Foo Fighters a esibirsi nella città romagnola. Da quel momento, Rockin’1000 sono diventati un fenomeno globale, portando il format unico negli stadi più iconici del mondo e costruendo una community di oltre 100.000 appassionati di musica provenienti da più di 50 paesi. Oggi Rockin’1000 è una case history analizzata dentro aziende e università dove attraverso gli speech e le attività di team building curate dal team, si veicola la storia dei 1000. Ora, per il decennale, il cerchio si chiude con un ritorno alle origini che promette di scrivere un nuovo capitolo nella storia del rock. Dall’Italia alla Francia, Germania, Spagna, Brasile e Portogallo, in questi dieci anni, Rockin’1000 hanno organizzato oltre 20 concerti in 10 nazioni diverse, vendendo più di 500.000 biglietti e coinvolgendo una community internazionale. Un successo che testimonia la grande forza della visione di questo progetto che crede nella musica come linguaggio universale. Un anno di eventi imperdibili – Le celebrazioni del decimo anniversario saranno ricche di eventi e sorprese in tutto il mondo. Infine, è disponibile “Da Zero a Mille”, un libro scritto da Fabio Zaffagnini per Roi Edizioni, in cui racconta la nascita di questo progetto, capace di unire le persone di tutto il mondo attraverso il potere della musica. Per restare aggiornati su tutte le novità e i prossimi concerti, è possibile visitare il sito ufficiale e i canali social del progetto, oppure iscriversi alla newsletter su https://landing.rockin1000.com/10anni/



SETLIST

26 LUGLIO – CESENA

YELLOW – Coldplay

SPACE ODDITY – David Bowie

LEARN TO FLY – Foo Fighters

BOHEMIAN RHAPSODY – Queen

KNIGHTS OF CYDONIA – Muse

LITHIUM – Nirvana

ALL MY LIFE – Foo Fighters

ENTER SANDMAN – Metallica

IT’S A LONG WAY TO THE TOP – AC/DC

BORN TO BE WILD – Steppenwolf

JUMPIN’ JACK FLASH – The Rolling Stones

EL DIABLO + TORO LOCO – Piero Pelù

NEL BLU + MAMA MAÈ – Negrita

Dirigono: Maurino Dellacqua & Daniel Plentz

27 LUGLIO – CESENA

HEY JUDE – The Beatles

LEARN TO FLY – Foo Fighters

LIVE AND LET DIE – Guns N’ Roses

DON’T STOP ME NOW – Queen

BORN TO RUN – Bruce Springsteen

UPTOWN FUNK – Mark Ronson ft. Bruno Mars

UNDER PRESSURE – Queen + David Bowie

SEVEN NATION ARMY – The White Stripes

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT – Nirvana

PRELUDIO N.1 IN DO MAGGIORE – J.S. Bach

AMAZING + VULCANO – Francesca Michielin

VIA LE MANI DAGLI OCCHI + MEDLEY – Negramaro

COSA CI DIREBBE + NON POTREI MAI – Fast Animals and Slow Kids

L’OMBELICO DEL MONDO – Jovanotti

Dirigono: Peppe Vessicchio & Daniel Plentz

I biglietti per le due date evento, previste per il prossimo 26 e 27 luglio allo Stadio Orogel Manuzzi, sono disponibili sul sito di Vivaticket.