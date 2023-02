Rina Sawayama al Fabrique di Milano: le foto del concerto

Il 18 febbraio Rina Sawayama si è esibita al Fabrique di Milano: le foto del concerto di Elena Di Vincenzo.

Rina Sawayama è arrivata in Italia per un’unica tappa del suo Hold The Girl Tour 2023. Sabato 18 febbraio, l’artista si è infatti esibita al Fabrique di Milano in uno show unico, fotografato per noi da Elena Di Vincenzo. A due anni di distanza dal debut album, Sawayama – contenente le hit STFU!, Comme des garçons (like the Boys) e XS, acclamate dalla critica – la cantautrice giapponese è tornata con Hold The Girl, pubblicato il 16 settembre 2022 via Dirty Hit.

Anticipato dal brano This Hell, l’album è stato registrato tra il 2020 e il 2021 ed è stato co-prodotto da Sawayama insieme a Lauren Aquilina (Demi Lovato, Little Mix) e Clarence Clarity. Alla produzione e co-writing troviamo un decano come Paul Epworth (anche co-autore) ma anche Stuart Price (The Killers, Madonna, Dua Lipa) e Marcus Andersson (Demi Lovato). L’album ha raggiunto la Top 3 nel Regno Unito e la Top 5 in Irlanda, confermando il successo e l’apprezzamento nei confronti dell’artista.

Special guest del concerto di Milano Empress Of e Sans Soucis. Foto di Elena Di Vincenzo.