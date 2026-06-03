Dall’8 all’11 luglio torna il Lecco Jazz Festival. Jowee Omicil, Judith Hill, Billy Cobham e Roberto Gatto i grandi protagonisti del jazz internazionale in concerto al Teatro della Società.

Quel ramo del Lago è Jazz. Undici edizioni, migliaia di persone coinvolte, un’unica energia che continua a crescere. Dall’8 all’11 luglio 2026 torna il Lecco Jazz Festival, appuntamento ormai imprescindibile dell’estate culturale lecchese, con un programma rinnovato di concerti, musica diffusa e appuntamenti speciali capaci di trasformare la città in un grande luogo di ascolto, relazione e scoperta. Cuore pulsante dell’edizione 2026 sarà il Teatro della Società, lo spazio completamente rinnovato che accoglierà gli appassionati del jazz in un viaggio tra memoria, atmosfera e nuove visioni sonore. Un luogo simbolico che diventa il centro di un festival dedicato all’incontro tra artisti e pubblico, tra linguaggi musicali differenti, tra il paesaggio del lago e l’energia viva della città. Quattro serate imperdibili, tra grandi protagonisti internazionali e omaggi ai maestri che hanno cambiato la storia del jazz (concerti ore 21:30 e abbonamenti disponibili dal 3 giugno, biglietti disponibili dal 12 giugno). Si parte mercoledì 8 luglio con l’energia visionaria di Jowee Omicil, polistrumentista e performer fuori dagli schemi capace di fondere jazz, Afrobeat, gospel e hip-hop in un flusso sonoro libero e travolgente. Un concerto imprevedibile, intenso, spirituale. Giovedì 9 luglio arriva Judith Hill, artista magnetica e raffinata che ha collaborato con Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince. La sua musica attraversa soul, funk, gospel e rock con una forza emotiva straordinaria, dando vita a uno spettacolo potente e coinvolgente. Venerdì 10 luglio spazio a una leggenda assoluta: Billy Cobham. Maestro della jazz-fusion e innovatore della batteria moderna, celebra la sua straordinaria carriera con Time Machine, un viaggio tra i brani iconici della sua stagione elettrica e nuove esplorazioni sonore cariche di energia e libertà creativa. Gran finale sabato 11 luglio con Roberto Gatto che porta sul palco un omaggio contemporaneo a Miles Davis e John Coltrane che intreccia memoria, improvvisazione e ricerca musicale in un dialogo intenso tra tradizione e nuove visioni del jazz. Il Lecco Jazz Festival invade la città anche con i Concerti Diffusi, quattro appuntamenti gratuiti in programma alle ore 18.30, per vivere il jazz da vicino, attraversando la città tra emozioni, ricerca sonora e nuove connessioni musicali. Si comincia mercoledì 8 luglio (Auditorium Casa dell’Economia) con Francesco Bearzatti che propone un intenso omaggio a John Coltrane nel centenario della nascita. Un viaggio tra jazz, parola e spiritualità capace di trasformare il concerto in un’esperienza emotiva e immersiva. Giovedì 9 luglio (presso Auditorium Casa dell’Economia) il Marco Detto Trio porta in scena Improvvisamente, un concerto elegante e coinvolgente dove composizioni originali, interplay e libertà improvvisativa danno vita a un dialogo musicale moderno e raffinato. Venerdì 10 luglio il Parco di Villa Gomes si illumina con Pieces of a Woman di Cristina Russo & Neosoul Combo: un live immersivo tra neo-soul, jazz contemporaneo, urban fusion ed elettronica, arricchito da visual e atmosfere evocative. Sabato 11 luglio (Auditorium Casa dell’Economia) i concerti diffusi si chiudono con Antonio Zambrini Quartet e L’attenzione, omaggio poetico e intenso alla musica di Susanna Parigi, tra jazz, canzone d’autore e grande sensibilità interpretativa. Accanto al programma principale torna anche il Fuori Festival, realizzato in collaborazione con i festival “Tra Lago e Monti” e “Suoni Mobili”, un percorso parallelo di eventi speciali che amplia l’esperienza del festival oltre il centro cittadino, costruendo nuove connessioni tra territori, artisti e pubblici. Il Fuori festival propone un viaggio musicale tra jazz, musica brasiliana e contaminazioni contemporanee. Venerdì 19 luglio, Roberto Porroni e i CUARTET porteranno a Palazzo Belgiojoso (h.21:30) le atmosfere della bossa nova e del jazz brasiliano, mentre martedì 30 luglio (h.21:30) ad esibirsi nella Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso sarà Trialogo in un’esibizione che unisce tradizioni ebraiche e arabe attraverso improvvisazione e dialogo musicale. Giovedì 2 agosto, al Parco di Villa Gomes (h.11:00), Max Villavecchia presenterà “Tra roccia e acqua”, progetto tra musica e pittura ispirato ai paesaggi del Mediterraneo. In serata (h.21:30), Giovanni Falzone omaggerà Miles Davis con “Suite For Miles”, tra riletture jazz e brani originali eseguiti insieme a giovani musicisti under 30.

L’organizzazione e la direzione artistica dell’undicesima edizione del Lecco Jazz Festival sono a cura di Fondazione Teàrte Lecco con la collaborazione di Camera di Commercio Como-Lecco.

Scopri il programma completo: https://teatrosocietalecco.it/jazz-festival-on/

Abbonamenti e Biglietti Gli eventi serali al Teatro della Società Lecco saranno con biglietto o abbonamento.

Gli abbonamenti saranno disponibili da mercoledì 3 giugno dalle ore 10:00, in biglietteria e online sul sito del teatro e su vivaticket.com I biglietti invece saranno disponibili da venerdì 12 giugno dalle ore 10:00, in biglietteria e online sul sito del teatro e su vivaticket.com

I Concerti Diffusi in città e il Fuori Festival saranno a ingresso gratuito. I luoghi del Festival Teatro della Società – Piazza Giuseppe Garibaldi, 10, Lecco Auditorium Casa dell’Economia – Viale Tonale, 28/30, Lecco Parco di Villa Gomes – Via Carlo Gomez, 13, Lecco Palazzo Belgiojoso – Corso Giacomo Matteotti, 32, Lecco Chiesa Ss.Mm. Gervaso e Protaso – Via Antonio Fogazzaro, 26, Lecco