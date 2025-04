In arrivo cinque concerti a Roma al Teatro Olimpico, una data a Milano al Teatro degli Arcimboldi e uno sconto speciale per il film Pink Floyd at Pompeii.

Manca poco tempo per i cinque concerti a Roma di The Wall, il celebre concept album che per altrettanti giorni consecutivi verrà messo in scena dai Pink Floyd Legend come una vera e propria opera rock dal vivo in cui musica, teatro e immagini si fondono in un’unica grande esperienza multisensoriale.

Sul palco del Teatro Olimpico, dal 7 all’11 maggio 2025, prenderà vita la costruzione – e la distruzione – in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione dell’opera, che, unito a performer, proiezioni in video mapping, costumi e scenografie, ispirati fedelmente ai tour originali dei Pink Floyd e di quelli più recenti di Roger Waters.

A grande richiesta, il viaggio di The Wall proseguirà a Milano: sono già aperte le prevendite per la data del 22 settembre 2025 al Teatro degli Arcimboldi, che segnerà il ritorno dei Legend nel capoluogo lombardo dopo i successi dei tour di Animals, Atom Heart Mother e The Dark Side of the Moon. In occasione dei concerti, prende il via una promozione speciale riservata al pubblico dei Legend: dal 24 al 30 aprile sarà proiettato nei cinema e negli IMAX® il leggendario film-concerto Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII, diretto da Adrian Maben, restaurato in 4K e Dolby Atmos, con audio rimasterizzato da Steven Wilson (elenco sale su nexostudios.it).

Pink Floyd Legend: The Wall Live

Grazie alla collaborazione con Nexo Studios, sarà attivo uno sconto incrociato: mostrando al botteghino del cinema un biglietto per i concerti di The Wall (Roma o Milano) si otterrà uno sconto sul film; viceversa, chi presenterà il biglietto del film potrà usufruire di uno sconto sull’acquisto dei concerti. Un’occasione unica per vivere l’universo Pink Floyd in due forme diverse ma complementari: dal palco al grande schermo, tra spettacolo dal vivo e memoria storica, per un’esperienza totale dedicata a una delle opere più significative del rock. Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios. Il 2 maggio uscirà l’album live PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII (Legacy Recording / Sony Music) in CD, audio digitale, e – per la prima volta – in Dolby Atmos e in vinile. PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII sarà disponibile anche in Blu-Ray e in DVD.

I Pink Floyd Legend

Fabio Castaldi(voce e basso), Alessandro Errichetti(voce e chitarre), Simone Temporali(voce e tastiere) ed Emanuele Esposito(batteria) – con gli oltre 150.000 spettatori negli ultimi cinque anni, sono considerati da pubblico e critica la formazione più rappresentativa del panorama floydiano per la qualità, l’intensità e la fedeltà delle loro interpretazioni. Sui palchi di Roma e Milano al loro fianco anche Manfredi Robertial basso, Daphne Nisi Metee Giorgia Zaccagnialle voci e l’Anonima Armonistiai cori.

I biglietti per i concerti di The Wall– produzione firmata da Gilda Petronelliper Menti Associate, con la collaborazione del Teatro Olimpicoe del Teatro degli Arcimboldi – sono disponibili su Ticketone.it, teatroolimpico.it, teatroarcimboldi.ite presso i rispettivi botteghini.

LE PRODUZIONI PINK FLOYD LEGEND

Ogni tour dei Pink Floyd Legend, firmato Menti Associate, è un evento imperdibile: da Atom Heart Mothercon coro e orchestra a The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, da Live at Pompeiicon strumenti vintage originali all’evento per i 40 anni di Animals, con una spettacolare riproduzione della Battersea Power Stationin mapping 3D. SHINE Pink Floyd Moon, l’opera rock di Micha van Hoecke, ha visto i Legend esibirsi insieme a Raffaele Paganinie ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani.

Negli anni la band ha ospitato sul palco musicisti e collaboratori dei Pink Floyd come Guy Pratt, Ron Geesin (con cui si sono esibiti davanti a più di 3000 spettatori alla Cavea del Parco della Musica di Roma), Gary Wallis, Durga McBroom, Claudia Fontaine e Harry Waters, con il quale hanno eseguito The Final Cutin un evento speciale dedicato agli 80 anni dello Sbarco di Anzio. L’attesissima messa in scena di The Wallrappresenta un ulteriore tassello nella straordinaria carriera della band: una produzione spettacolare che trasporterà il pubblico dentro l’universo narrativo e musicale del capolavoro floydiano.



Foto: Claudio Martone

Pink Floyd Legend – The Wall

Dal 7 all’11 maggio 2025 Ore 20.30 / Dom ore 18: Teatro Olimpico – Piazza Gentile da Fabriano 17 – 00196 Roma

Info: biglietti@teatroolimpico.it | 3492378200 | www.teatroolimpico.it



22 settembre 2025 Ore 21: TAM Teatro Arcimboldi Milano – Viale dell’Innovazione 20 – 20126 Milano MI

Biglietti: ticketone.it