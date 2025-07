I Pink Floyd Legend sono pronti per il tour estivo 2025, che li vedrà impegnati con un programma articolato che include l’esecuzione di The Dark Side of the Moon, Atom Heart Mother e uno speciale omaggio dedicato a Pink Floyd at Pompeii. I Legend proporranno in ogni data concerti della durata di circa tre ore, intensi, ricchi di suggestioni visive e sonore, che abbracciano le diverse epoche e i capolavori più rappresentativi della leggendaria band britannica. In ogni spettacolo, i Pink Floyd Legend confermano la loro capacità di far rivivere dal vivo l’universo visionario dei Pink Floyd con un’intensità emotiva che li rendono unici, in un contesto scenico e sonoro progettato per offrire un’esperienza immersiva e rispettosa dell’originale.

Il tour si apre venerdì 11 luglio a Cosenza, all’Arena Rendano (Piazza XV Marzo), con l’esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Brutia. Giovedì 17 luglio, per la prima volta in assoluto in Sardegna e già sold out, i Pink Floyd Legend si esibiranno all’Arena Fiera di Cagliari con lo stesso repertorio. Martedì 5 agosto a Guardiagrele, in Largo Giuseppe Garibaldi, il gruppo, insieme alla Legend Orchestra (che vedrà anche la presenza della violoncellista Kyungmi Lee) e al Legend Choir (Coro Beato Nunzio preparato da Gianni Golini) porterà in scena Atom Heart Mother, la suite nella sua versione integrale con partitura originale di Ron Geesin, insieme a una selezione di brani storici.

Il programma completo di Atom Heart Mother sarà proposto anche lunedì 11 agosto a Civitavecchia, all’interno del Summer Festival in Piazza della Vita. Per l’occasione, sul palco anche gli Ottonidautore e Francesco Marini al violoncello insieme al Coro Arkè (preparato da Giovanni Cernicchiaro), il Coro Claudio Monteverdi di Roma (preparato da Elena D’Elia) e il Coro Giuseppe Verdi di Roma (preparato da Marco Tartaglia), tutti sotto la direzione del M° Giovanni Cernicchiaro. Lo spettacolo Atom Heart Mother è uno dei progetti di punta dei Pink Floyd Legend. Dal 2012, infatti, la band è l’unica a eseguirlo dal vivo, accompagnati da ensemble che arrivano fino a oltre 100 elementi, incantando il pubblico dei più importanti teatri italiani, dall’Arcimboldi di Milano allo Sferisterio di Macerata…

A completare la potenza evocativa di questo viaggio musicale ci saranno due appuntamenti in cui The Dark Side of the Moon verrà affiancato da un omaggio straordinario a Pink Floyd at Pompeii, il celebre film-concerto girato nell’anfiteatro romano della città vesuviana, venerdì 8 agosto a Termoli (Arena del Mare) e sabato 9 agosto a Minturno (Teatro Romano). L’estate dei Legend si concluderà a Milano, al Teatro Arcimboldi, lunedì 22 settembre, con la messa in scena dell’Opera Rock The Wall. Sotto la regia di Fabio Castaldi, sul palco prenderà vita la costruzione – e la distruzione – in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione, accompagnata dagli effetti speciali curati da Massimiliano Bianchi, dalle grandi strutture gonfiabili realizzate da Fly In e dalle proiezioni in video mapping firmate Plasmedia (gli stessi artefici delle installazioni sul Castello Aragonese di Taranto per la mostra Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond). A completare l’impatto visivo contribuiscono la scenografia di Alessandra Traina, i costumi di Vanessa Mantellassi e il make-up e hair styling supervisionati da Lara Crisci, il tutto realizzato appositamente e ispirato fedelmente ai tour originali dei Pink Floyd e di quelli più recenti di Roger Waters.

I Pink Floyd Legend sono: Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori), Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Valerio Bulzoni (chitarra), Manfredi Roberti (basso), Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete, Claudia Marss e Francesca Ciampa (cori) e Maurizio Leoni (sassofono solista).

LE PRODUZIONI PINK FLOYD LEGEND. Ogni tour dei Pink Floyd Legend, firmato Menti Associate, è un evento imperdibile: da Atom Heart Mother con coro e orchestra a The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, da Live at Pompeii con strumenti vintage originali all’evento per i 40 anni di Animals, con una spettacolare riproduzione della Battersea Power Station in mapping 3D. SHINE Pink Floyd Moon, l’opera rock di Micha van Hoecke, ha visto i Legend esibirsi insieme a Raffaele Paganini e ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani. Negli anni la band ha ospitato sul palco musicisti e collaboratori dei Pink Floyd come Guy Pratt, Ron Geesin (con cui si sono esibiti davanti a più di 3000 spettatori alla Cavea del Parco della Musica di Roma), Gary Wallis, Durga McBroom, Claudia Fontaine e Harry Waters, con il quale hanno eseguito The Final Cut in un evento speciale dedicato agli 80 anni dello Sbarco di Anzio. Infine la messa in scena di The Wall, che rappresenta un ulteriore tassello nella straordinaria carriera della band.