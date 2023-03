Nuovo nome in calendario sul palco del ‘No Borders Music Festival’ che annuncia lo show acustico degli Skunk Anansie ai Laghi di Fusine.

La prestigiosa lineup del No Borders Music Festival 2023 si arricchisce di un nuovo nome internazionale. Dopo Ben Harper, Jack Johnson, Mika, Baustelle e Stefano Bollani & Trilok Gurtu, la rassegna musicale ai confini tra Italia, Austria e Slovenia accoglie un’altra band. Sono gli Skunk Anansie, per la prima volta sul palco dei Laghi di Fusine con un concerto acustico nel rispetto dell’ambiente che circonda la location.

L’appuntamento live per tutti i fan è in calendario sabato 22 luglio alle 14:00 quando il gruppo guidato da Skin promette di portare una miscela di influenze, culture e personalità. Emotivi, carichi, conflittuali e teneri, sapranno regalare al pubblico del No Borders Music Festival un concerto unico nel suo genere. La fondazione risale al 1994 e da subito, la cantante, il bassista Cass ed il chitarrista Ace conquistano Londra.

Autentici outsider che mixano razza, genere, sessualità e ispirazioni musicali, tra il 1995 e il 1999 pubblicano singoli di successo come Little Baby Swastikka, Selling Jesus e I Can Dream. Dopo una pausa, il ritorno nel 2008 è con l’album ‘Because Of You’ seguito dai progetti ‘Wonderlustre’, ‘Black Traffic e ‘Anarchytecture’. Venticinque anni dopo essere esplosi dal retrobottega di Londra, gli Skunk Anansie ottengono la propria personale pietra miliare con ‘25LIVE@25’, un album dal vivo che ha riunito le più grandi canzoni dei sei album in studio realizzati negli anni precedenti.

Info e biglietti

SKUNK ANANSIE – DOMENICA 22 LUGLIO 2023 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00) / LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 50,00 + ddp — Biglietti in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone

Sul sito ufficiale del festival sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto e Mastertent.

