Il bassista e compositore romagnolo presenta il suo nuovo progetto con un tour di dicembre e un album che unisce ricerca musicale e impegno sociale.

A dicembre prende il via nei teatri italiani il NEW ME TOUR di Marcello Sutera, bassista e compositore romagnolo che presenta dal vivo il suo nuovo progetto artistico. Sul palco sarà affiancato da un ensemble di musicisti d’eccellenza e da una serie di ospiti speciali, per uno spettacolo che unisce intensità espressiva, ricerca timbrica e una forte componente narrativa.

Il tour anticipa la pubblicazione dell’album strumentale di inediti NEW ME (Collettivo Funk/TuneCore), un lavoro che racconta una rinascita personale e artistica. «NEW ME è il suono di una ripartenza: scrittura curata, energia live e il coraggio di cambiare restando fedeli alla musica» spiega Sutera. Il disco esplora trasformazione, fragilità e libertà creativa, intrecciando l’esperienza personale dell’artista a un impegno sociale: il progetto vuole infatti sensibilizzare sulle condizioni delle persone senza dimora.

L’artista, noto per le collaborazioni con figure come Dennis Chambers, Randy Brecker, Scott Henderson, Frank Gambale, Lenny White, Fred Wesley, Bob Franceschini e molti altri, guiderà dal palco un ensemble ricchissimo: Alessandro Altarocca (pianoforte), Stefano Senni (contrabbasso), Bruno Farinelli (batteria), Donato Sensini (flauto e sax), Luca Mattioni (percussioni), Michela Zanotti (viola), Desislava Kondova e Anna Carrà (violini) e Chiara Di Bert (violoncello).

9 dicembre – Teatro Supercinema, Santarcangelo di Romagna (RN) – ore 21.15

Ospite: Kelly Joyce

Ospiti: Fabrizio Bosso e Mario Rosini

Ospite: Greg Rega

Ospiti: Alfredo Golino e Francesca Tandoi

Ospite: Nick The Nightfly

Ospiti: Tony Momrelle ed Emiliano Pari

Ospite: Sulene Fleming

Il nuovo album

NEW ME — disponibile entro fine dicembre in vinile e CD — è stato registrato al Farmhouse Studio di Rimini. È stato mixato/masterizzato da Lorenzo Ricci e Andrea Felli. Anticipato dal singolo strumentale Salsedine, è un manifesto di libertà artistica, energia live e maturazione personale.

Marcello Sutera, nato a Cervia nel 1977, è attivo da oltre vent’anni sulla scena internazionale e ha lavorato con alcune delle più importanti figure del jazz, del funk e del soul. Dopo gli album Nightwalk e Resident Hotel, nel 2025 torna con questo nuovo progetto di ampio respiro, arricchito da ospiti internazionali.

www.marcellosutera.com