Tutto è pronto per la festa all’Alcatraz: sul palco con M¥SS KETA anche European Vampire, Coriandoli e Bianca Lamessa.

Tutto è pronto per il concerto evento di M¥SS KETA, atteso per il 18 maggio all’Alcatraz di Milano (in via Valtellina 25). Il live sarà l’occasione per festeggiare i 10 anni di Milano Sushi & Coca, singolo pubblicato ad ottobre 2013 e, di fatto, vero brano apripista nella carriera dell’artista.

Emergono intanto i primi dettagli sul concerto. Ad aprire lo show ci sarà una delle band underground più interessanti del momento, gli European Vampire. Veri e propri animali notturni, la band che si divide tra Milano e Parigi, porterà sul palco il suo sound sofisticato ed elegante. Il collettivo queer milanese Coriandoli sarà invece protagonista degli interludi della serata. Entrati in contatto con M¥SS attraverso le mise en scène delle loro vetrine nel club numero uno delle notti milanesi, il Plastic di Milano, e con la loro pubblicazione editoriale indipendente, approderanno sul palco dell’Alcatraz con la loro stupefacente arte performativa intrisa di spirito punk, ricerca di libertà espressiva e sfida alla cultura eteronormativa contemporanea.

La chiusura dello show sarà affidata ad una vera e propria leggenda, un’istituzione della nightlife Lgbtq+, la Dj Bianca Lamessa. Fondatrice della famosa serata milanese Botox, unica nel mondo degli Afterparty e ispiratrice di un brano che porta lo stesso titolo pubblicato nel 2018 da M¥SS KETA, Bianca Lamessa ha sposato immediatamente la volontà di M¥SS di rendere questa notte una vera e propria festa.

I biglietti per questa serata speciale (organizzata da Thaurus Live) sono disponibili su https://bit.ly/3RgO5gF.