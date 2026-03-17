I Lords of the Sound, l’orchestra sinfonica celebre per la capacità di trasformare ogni concerto in uno spettacolo emozionante e coinvolgente, annunciano tre date esclusive in Italia per celebrare il genio di Hans Zimmer

Un viaggio straordinario tra le opere del due volte Premio Oscar Hans Zimmer: sul palco il direttore d’orchestra Nazar Yakobenchuk, la vocalist Yaroslava Taran insieme ad un ensemble di 50 elementi composto per metà da talentuose musiciste. La magia del grande cinema approda nei teatri italiani con un tour imperdibile. I Lords of the Sound, l’orchestra sinfonica celebre per la capacità di trasformare ogni concerto in uno spettacolo emozionante e coinvolgente, annunciano tre date esclusive per celebrare il genio di Hans Zimmer: 25 Aprile: VIGEVANO (PV) al Teatro PalaElachem alle ore 20.30- 27 Aprile ad ASSAGO- MILANO al Teatro Repower alle ore 20.30 – 29 Aprile: BERGAMO – Teatro Gaetano Donizetti alle ore 20.30. Lo spettacolo The Music of Hans Zimmer celebra le indimenticabili colonne sonore del leggendario compositore vincitore di due Premi Oscar. Le sue musiche prenderanno vita grazie all’esecuzione di un’orchestra sinfonica di eccellenza composta da ben 50 elementi, che accompagnata da talentuosi solisti e da un ensemble vocale coinvolgente, restituirà tutta la potenza sonora e l’emozione delle partiture originali. Lo spettacolo sarà impreziosito dalla solista d’eccezione Yaraslava Taran che porterà sul palco la sua straordinaria presenza scenica e vocale, già apprezzata su importanti palchi internazionali. Ogni melodia infatti sarà un viaggio emozionante nell’incredibile universo musicale di Zimmer, arricchito da spettacolari effetti visivi e scenografie mozzafiato che trasporteranno il pubblico nel cuore delle storie cinematografiche più amate e conosciute al mondo. L’Orchestra Lords by the Sound, infatti ha attuato una vera e propria rivoluzione dando vita ad un nuovo linguaggio espressivo, dove al rigore sinfonico si fonde una messa in scena di respiro cinematografico.Il programma della serata prevede un’immersione totale nei capolavori che hanno segnato la storia del cinema mondiale: DUNE , SPIDER-MAN 2, THE LONE RANGER, SHERLOCK HOLMES, WONDER WOMAN , PEARL HARBOR, MAN OF STEEL, INCEPTION, SPIRIT, MISSION: IMPOSSIBLE 2, GLADIATOR, THE DARK KNIGHT, INTERSTELLAR , PIRATES OF THE CARIBBEAN,| THE LION KING. HANS ZIMMER LIVE – LORDS OF THE SOUND trasporterà gli spettatori nella magia della musica dal vivo. Un’esperienza imperdibile per tutti gli amanti del cinema e della musica sinfonica che desiderano vivere un viaggio straordinario tra le melodie leggendarie e intramontabili del nostro tempo.

THE MUSIC OF HANS ZIMMER

IL TOUR EVENTO DEI “LORDS OF THE SOUND” ARRIVA IN ITALIA

25Aprile: VIGEVANO (PV) – Teatro PalaElachem ore 20.30

27Aprile: ASSAGO – MILANO – Teatro Repower ore 20.30

29 Aprile: BERGAMO – Teatro Gaetano Donizetti ore 20.30

INFORMAZIONI E BIGLIETTI I biglietti sono disponibili presso le biglietterie dei teatri e i circuiti di prevendita autorizzati.

SITO: https://biletitalia.com/