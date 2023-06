Lewis Capaldi conquista (finalmente) il Forum di Assago (Milano) il 31 maggio 2023. Le foto del concerto di Elena Di Vincenzo.

Un concerto attesissimo e l’unica data italiana per Lewis Capaldi, che il 31 maggio è finalmente approdato al Forum di Assago (Milano). Intanto il nuovo disco dell’artista, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, è già l’album che ha venduto di più nella prima settimana in Gran Bretagna del 2023. Da venerdì 19 maggio (data di uscita), il disco ha venduto oltre 76.000 copie in Gran Bretagna (un vero record). Il disco include le tre hit (andate alla n.1 in UK) Pointless, Wish You The Best e Forget Me (Oro in Italia).

Il nuovo disco raddoppia sull’onestà, l’emozione e il lavoro vocale, mai così intenso e potente, grazie anche alle collaborazioni con i produttori e hitmaker Max Martin, Malay (Lorde, Frank Ocean) e il fedele collaboratore Phil Plested (James Bay, Bastille).

Il nuovo album di Lewis Capaldi segue il disco di debutto da 10 milioni di copie vendute del 2019, Divinely Uninspired To A Hellish Extent, che ha reso Lewis una superstar mondiale. Il singolo Someone You Loved, cinque volte platino in Italia, è stata la canzone del 2019, n.1 per 7 settimane e il singolo più venduto in UK quell’anno. Ha vinto come Miglior Canzone dell’anno ai Brit Awards l’anno seguente (Capaldi ha anche vinto come Miglior nuovo artista). Ha raggiunto la vetta della classifica americana Billboard ed ha ricevuto una nomination ai Grammy. Inoltre, l’artista è stato incoronato Re dello Streaming con la hit Someone You Loved, la canzone con più ‘stream’ di sempre in UK.

Foto di Elena Di Vincenzo