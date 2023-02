Levante, il making of del live su YouTube

È Levante ad inaugurare il format 'Afterparty' di YouTube in Italia: ecco il making of del live trasmesso sulla piattaforma.

Afterparty – il format di YouTube che ha visto protagonisti artisti come Justin Bieber, Camila Cabello e Lewis Capaldi – è stato inaugurato in Italia da Levante. Dopo il Festival di Sanremo, la cantautrice si è dunque esibita live per la prima volta in una première sul suo canale YouTube nella Sala della Musica di Palazzo Turati di Milano. Ha eseguito Vivo, Leggera e Mi Manchi: tre dei brani presenti nel suo ultimo album Opera futura. A seguire, i fan YouTube Premium hanno potuto interagire in esclusiva con l’artista nell’Afterparty.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Vivo, Levante ha pubblicato il suo nuovo album Opera Futura (Parlophone/WarnerMusic Italy), mentre dal 23 febbraio si può ascoltare Leggera nel film Romantiche di Pilar Fogliati. Un ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani ragazze molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo.

Il film segna il debutto alla regia di Pilar Fogliati che lo ha interpretato e anche scritto, insieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta, e vanta le musiche originali firmate da Levante che ha curato l’intera colonna sonora ed è presente anche con un piccolo cameo.

Ma le novità non terminano qui: il 27 settembre la cantautrice si esibirà per la prima volta all’Arena di Verona (organizzato da Vivo Concerti), nello scenario perfetto per rappresentare concettualmente e con l’ineguagliabile carica live di Levante, l’immaginario di Opera Futura, con i brani del nuovo album e le hit che hanno costellato la sua carriera.