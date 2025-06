Tornano dall’1 al 17 luglio per quattro date nel nostro Paese i King Hannah, progetto musicale creato da Hannah Merrick e Craig Whittle. Il 15 luglio live a Roma al Monk.

Dopo esser passati in Italia con grande successo nel 2024 per presentare il loro ultimo album Big Swimmer i King Hannah tornano sui nostri palchi per quattro nuovi live estivi e per avvolgerci con il loro inconfondibile sound fra rock alternativo e psichedelia. Hannah Merrick e Craig Whittle – i due componenti della band inglese – si sono conosciuti a Liverpool condividendo sia l’università che il lavoro di camerieri in un pub cittadino.

Oggi condividono anche un’esperienza musicale le cui note psichedeliche traggono origine dall’alternative rock e dalle sue declinazioni post. A due anni dall’acclamato esordio I’m Not Sorry, I Was Just Being Me (City Slang, 2022) – allora votato Disco dell’anno dalla redazione di OndaRock – la band di base a Bristol ha pubblicato il nuovo lavoro, Big Swimmer. Nell’album si alternano con equilibrio episodi indie-rock più briosi a ballad caliginose da club, in cui la voce da crooner di Hannah si distende sull’arrangiamento scarno guidato dalle chitarre morbide di Craig.

Big Swimmer suona coeso, vario, appassionato. Vicino, intimo, personale e allo stesso tempo, come un film proiettato sullo schermo di una sala cinematografica. Da poco hanno fatto uscire un nuovo singolo intitolato Leftlovers. A proposito del brano, i King Hannah raccontano: Si tratta di un brano molto personale che parla del futuro e del passato, dell’importanza della tradizione. Con la ripetizione della frase ‘I know’ volevamo dare al brano un senso sia di vulnerabilità personale che di sicurezza. La ripetizione del verso ‘because I eat leftovers until there is nothing left over’ funge da metafora del desiderio di avere sempre di più e di non accontentarsi mai, ma riflette anche un’idea molto reale e semplice, legata agli avanzi su un piatto o alla loro assenza. Il titolo ‘Leftovers’ ha anche un secondo significato: il brano era stato originariamente registrato per il nostro album ‘Big Swimmer’, ma non eravamo mai completamente soddisfatti del testo. Così, questo ‘avanzo’ è stato riscritto nei mesi successivi all’uscita di ‘Big Swimmer’. Strumentalmente e sonoramente, volevamo che il pezzo avesse un carattere selvaggio e che crescesse lentamente, ribollendo fino a implodere.

E allora, non resta che tornare a vederli dal vivo per constatare la crescita di un progetto musicale davvero singolare all’interno dell’odierno panorama internazionale indie.

Le date del tour:

01.07 Galzignano Terme (PD) Anfiteatro del Venda

02.07 Pisa Giardino Scotto

15.07 Roma. Monk

17.07 Sarroch (CA) Sa Rock Festival