Cinque date in Europa per le IVE (Parigi, Berlino, Amsterdam, Barcellona e Londra): tutte le info su pre-order e biglietti.

Le IVE hanno annunciato il loro primo tour internazionale – 1ST World Tour Show What I Have – che conta 24 date. Il tour arriverà anche in Europa (cinque date, non in Italia), oltre a toccare l’Asia, il Nord e Sud America e l’Australia. Prodotto da Live Nation, il tour delle IVE inizierà ufficialmente il 13 gennaio 2024 all’Ice BSD City Hall 5-6 a Giacarta, in Indonesia. L’ultima data è prevista il 28 luglio alla Qudos Bank Arena di Sydney.

La tranche europea partirà invece il 4 giugno da Parigi (Accor Arena), per poi proseguire a Barcellona (Palau Sant Jordi) il 7 giugno. Il 10 giugno le IVE saranno a Berlino (Mercedes-Benz Arena) e il 13 giugno ad Amsterdam (Ziggo Dome). Ultima data europea quella di Londra del 16 giugno, alla O2. Il tour ha già registrato due sold out a Seoul il mese scorso.

I biglietti europei saranno disponibile per il pre-order da mercoledì 15 novembre alle 10 am. Le vendite ufficiali apriranno il 17 novembre alle 10 sui siti nazionali di Live Nation. Saranno disponibili anche pacchetti VIP ed experience per i fan, per informazioni vipnation.com.