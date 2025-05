Isle of MTV Malta, il più grande festival estivo gratuito d’Europa, torna nella suggestiva piazza il-Fosos di Malta il 15 luglio.

Isle of MTV Malta nel 2025 tornerà nella storica piazza il-Fosos dell’isola martedì 15 luglio. L’edizione di quest’anno vedrà come headliner ALOK e Damiano David. Conosciuto per la sua atmosfera elettrizzante e la location mozzafiato, il festival gratuito d’Europa è organizzato in collaborazione con la Malta Tourism Authority.

L’evento sarà trasmesso su MTV a livello internazionale in oltre 150 Paesi, con diretta streaming il 15 luglio sui canali social MTV e su Pluto TV. In Italia lo show verrà trasmesso sabato 13 settembre su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV MUSIC (canale 132 e 704 di Sky e in streaming su NOW). Inoltre, sarà disponibile prossimamente on-demand su Paramount+.

Il cantante e cantautore italiano di fama internazionale, nonché frontman dei Måneskin, Damiano David parteciperà all’Isle of MTV Malta in seguito all’uscita del suo primo album da solista, FUNNY little FEARS, che include i singoli Born With A Broken Heart, Next Summer, Voices e Zombie Lady. L’evento rappresenta una tappa importante nel suo tour estivo, che proseguirà con un’imponente tournée mondiale in Nord America, Europa, Australia, Sud America e Asia, per un totale di 34 date su cinque continenti.

Con due nomination ai Latin GRAMMY e oltre 5 miliardi di stream all’attivo, la superstar della musica dance ALOK è diventato un fenomeno globale ed è l’artista brasiliano più ascoltato a livello internazionale. Con il suo singolo di successo Hear Me Now ha superato i 755 milioni di stream, e ha collaborato con grandi nomi come Dua Lipa, John Legend ed Ed Sheeran. Nominato miglior DJ in America Latina e quarto miglior DJ al mondo da DJ Mag nel 2023 e 2024, ALOK continua a dominare la scena musicale mondiale.