Il cartellone degli I-Days Milano 2024 si fa sempre più ricco con l’annuncio di Lana Del Rey all’Ippodromo Snai il 4 giugno 2024.

La cantautrice candidata a cinque statuette ai prossimi Grammy Awards, Lana Del Rey si esibirà martedì 4 giugno 2024 presso l’Ippodromo Snai nell’ambito degli I-Days Milano 2024. Sarà l’unica occasione per i fan italiani di godersi dal vivo lo show dell’artista newyorkese dallo stile inconfondibile che sarà impegnata in una serie di concerti estivi sui palchi più importanti d’Europa.

Con i suoi brani intensi e intimi come Born to Die, Ultraviolence, Summertime Sadness e Videogames, Lana ha segnato quasi un decennio di musica a livello globale, consolidando la sua posizione nell’olimpo delle stare. Durante lo show italiano non mancheranno le tracce dal suo nono album in studio, ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’, uscito lo scorso marzo.

Foto da Ufficio Stampa

L’annuncio di Lana Del Rey si aggiunge a una già eccezionale lineup degli I-Days Milano 2024, che include Queen Of the Stone Age, Royal Blood, Metallica, Green Day, SUM 41, Simple Plan, Avril Lavigne e Tedua. I biglietti sono disponibili in prevendita mylivenation e sull’app idays (per Apple e Android) dalle 11 di mercoledì 13 dicembre. La vendita generale apre, invece, alle ore 11 di giovedì 14 dicembre su ticketmaster, ticketone e vivaticket.

LEGGI ANCHE: — I Queens of The Stone Age agli I-Days Milano 2024

Il nuovo singolo di Lana Del Rey

Lo scorso 1°dicembre Lana Del Rey ha sorpreso i fan pubblicando una nuova versione del celebre brano del 1971 di John Denver, Take Me Home, Country Roads. Singolo che segue la pubblicazione di Say Yes To Heaven durante l’estate e l’uscita dell’album che ha regalato all’artista un 2023 da incorniciare

Decima artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify, Lana vanta tra le candidature ai prossimi Grammy Awards, la prestigiosa categoria di ‘Miglior Album dell’Anno’ e ‘Miglior Canzone dell’Anno’ con A&W. Inoltre, ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ è diventato il sesto album a raggiungere la posizione numero uno nella classifica inglese. E ha stabilito il record di vendite nel Regno Unito diventando il disco che ha venduto più copie nel 2023. In Italia, l’album ha debuttato nella Top 10 degli album più venduti secondo la classifica FIMI/GFK.

Foto Kikapress / Ufficio Stampa