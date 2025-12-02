Torna in Italia, il 7 febbraio 2026 a Firenze e il 10 febbraio a Roma il magico spettacolo. Il concerto tributo, fortemente suggestivo, sarà eseguito dal vivo in modo magistrale dai Lords of the Sound, orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti.

Torna in Italia, il 7 febbraio 2026 a Firenze al Teatro Cartiere Carrara alle ore 20.30 e il 10 febbraio all’Auditorium della Conciliazione a Roma alle ore 19.00 , il magico spettacolo “HARRY’S MAGIC SYMPHONY BY LORDS OF THE SOUND”, un emozionante omaggio alla leggendaria saga di Harry Potter. Il concerto tributo fortemente suggestivo sarà eseguito in modo magistrale dai Lords of the Sound, orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti. I Lords of the Sound nascono circa 10 anni fa, con l’intento di rinnovare il concetto di performance sinfonica e di coniugare in un mix perfetto musica orchestrale, spettacolari effetti visivi e scenografie. Ogni loro concerto, infatti, si trasforma in un’esperienza unica e travolgente, “HARRY’S MAGIC SYMPHONY” è uno show esplosivo , ricco di colpi di scena che sorprenderanno grandi e piccoli. Uno spettacolo a tema che offre un’immersione totale in un mondo fatato tra pozioni, incantesimi, effetti speciali e musiche incantate, gli spettatori si sentiranno così catapultati a Hogwarts. Inoltre via alla gara come miglior costume indossato dal pubblico!La magia di Harry Potter è senza tempo e coinvolge fan di tutte le età, rendendo questi eventi perfetti per famiglie, amici e fan di ogni generazione.Un viaggio emozionante tra le incantevoli melodie di John Williams, che faranno da colonna sonora alle avventure di Harry, Hermione e Ron. Sul palco, oltre all’eccellente orchestra sinfonica, si esibiranno straordinari solisti e un suggestivo ensemble vocale, accompagnati da una ricca sequenza di immagini proiettate su un grande led wall. Un’esperienza imperdibile per tutti gli appassionati della saga di Harry Potter e gli amanti della musica sinfonica.

HARRY’S MAGIC SYMPHONY

BY LORDS OF THE SOUND

HOGWARTS LIVE

Firenze – 7 Febbraio 2026, Teatro Cartiere Carrara ore 20.30.

Roma – 10 Febbraio 2026, Auditorium della Conciliazione ore 19.00

SITO: https://biletitalia.com/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/biletitalia/

BIGLIETTI: https://www.ticketone.it

Teatro Cartiere Carrara- Via Fabrizio De Andrè ang. Lungarno Aldo Firenze

BIGLIETTI: https://www.ticketone.it

Auditorium della Conciliazione – Via della Conciliazione 4 Roma