Prosegue anche in estate la festa per il decennale di Marassi. Dopo i sold out nei club a gennaio, in cui la band ha scelto di tornare in quei piccoli e preziosissimi spazi dove tutto è iniziato, gli Ex-Otago annunciano un nuovo tour

Prosegue anche in estate la festa per il decennale di Marassi. Dopo i sold out nei club a gennaio, in cui la band ha scelto di tornare in quei piccoli e preziosissimi spazi dove tutto è iniziato, gli Ex-Otago annunciano un nuovo tour. Una serie di appuntamenti dal vivo, organizzati da All Things Live, che si aggiunge alla data speciale del 16 luglio all’Arena del Mare nella loro Genova e a Euromarassi, il tour in Europa in programma ad aprile. Queste le prime date annunciate: il 10 luglio a RockUnMonte a Montespertoli (FI), il 12 a Spring Attitude Waves a Roma, il 16 all’Arena del Mare a Genova, il 31 a Tribustock Festival a Palma Campania (NA), il 2 agosto a Sottosopra Festival a Castelfranco Veneto (TV), l’8 a Kascignana Festival a Castrignano de’ Greci (LE), il 22 a Giais on The Rock a Pordenone e il 17 settembre al Circolo Magnolia a Milano. Occasioni uniche per continuare a celebrare sopra e sotto il palco i dieci anni dall’uscita di un album che ha segnato in modo determinante un periodo della musica italiana – quello in cui l’indie italiano è diventato pop, raggiungendo migliaia di persone, grandi palcoscenici, classifiche – e che ha cambiato la vita e consacrato la carriera della band genovese. Un viaggio collettivo e condiviso dentro la memoria e l’energia di un disco che ha modificato la traiettoria del pop italiano, le cui canzoni – tutte, nessuna esclusa, da I giovani d’oggi a Quando sono con te, da Cinghiali incazzati a La nostra pelle – sono diventate colonna sonora di una generazione e restano ancora più vive e attuali che mai. Perché in fondo in dieci anni è cambiato tutto ma non è cambiato niente. I giovani d’oggi ancora non valgono un cazzo, la gente lavora per niente, spara e s’ammazza, inganna e devasta non molto lontano da noi. E al tempo stesso, ancora vogliamo restare a galla sotto il cielo di Camogli, ci vogliamo lasciare accarezzare e invadere da un frastuono o una musica. E soprattutto, ancora ci vuole molto coraggio ad avere coraggio. Un disco politico, sociale, rivoltoso ma anche estremamente leggero, capace di non prendersi mai troppo sul serio ma che parla chiaro, in totale libertà. Marassi è nato dal desiderio profondo di non fare un metro avanti, di rimanere lì, esattamente nel quartiere dove eravamo nati, dove avevamo la saletta, dove erano nati questi pezzi, per celebrare l’assoluta e detonate normalità. Raccontano gli Ex-Otago. Porre luce, per la prima volta, su una zona di Genova (e di un linguaggio forse) a cui nessuno prima aveva osato avvicinarsi. Il quartiere di Marassi: una zona popolare, famosa per il carcere e lo stadio. Da una parte si marcisce in galera, dall’altra si gioca, si rincorrono palloni e si guadagnano un mare di soldi. Dopo i vicoli, il porto e le campagne di De Andrè, Conte e Lauzi, noi abbiamo cercato di glorificare (in qualche caso demolire anche) il nostro quartiere, simbolo della periferia genovese, emblema di tutte le periferie possibili. Con la sua universale specificità, Marassi riesce a raccontare un momento storico e sociale, un ideale, un modo di intendere la vita e la musica: indipendente, autentica e umana, che nasce dalla loro vita e fluisce poi verso quella degli altri grazie a quella magia che è il suonarla, cantarla, abbracciarla dal vivo.

BIO

Gli Ex-Otago si formano a Genova nel 2002 come trio acustico e sono tra le prime band a esplorare il suono indie pop d’oltreoceano e a sposarlo alla canzone italiana. Per i primi cinque minuti di vita si sono chiamati Otago, omaggio al nome di una squadra di rugby neozelandese che vinse il campionato contro ogni pronostico, ma poi il nome non li convinceva più, quindi si sono dovuti sciogliere e riformare – giustappunto – come Ex-Otago. Da quel momento sono passati oltre vent’anni: anni in cui la band ha attraversato cambi di formazione e si è confrontata con un pubblico sempre più ampio, continuando a evolversi pur restando fedele a un linguaggio personale e riconoscibile. Dopo l’esordio con “The Chestnuts Times” (2002), seguito da “Tanti saluti” (2007), con “Mezze Stagioni” (2011) è arrivata la consacrazione come nome cult della scena underground. Dopo essere stati “In capo al mondo” (2014), la band torna – letteralmente – a casa con “Marassi” (2016). Prodotto da Matteo Cantaluppi, l’album raccoglie gli entusiasmi di pubblico e critica (è certificato disco d’oro, con Quando sono con te singolo di platino e La nostra pelle singolo d’oro) e li conferma come uno dei capisaldi del mondo indie italiano, come li ha definiti Rolling Stone. Il disco è stato poi ripubblicato l’anno successivo in una versione Deluxe con il coinvolgimento di vari artisti tra cui rapper come Jake La Furia, Caparezza e Willie Peyote, anticipando la commistione tra itpop e rap che ha dominato le classifiche negli ultimi anni. Dopo un lungo tour, che tra le varie tappe li ha portati anche a condividere il palco con i Radiohead, nel 2019 la band partecipa al festival di Sanremo con “Solo una canzone” (certificata singolo d’oro), a cui fa seguito la pubblicazione del sesto album in studio, “Corochinato!”. Dopo un periodo di pausa, nel 2023 hanno pubblicato l’album “Auguri” e sono tornati ad attraversare il Paese con il loro canzoniere fatto ormai interamente di classici del pop d’autore. Nel gennaio 2026 celebrano il decennale di Marassi con un tour nei piccoli club tour di tutta Italia che registra il sold out immediato, e con Euromarassi, una serie di date in Europa ad aprile. La festa ripartirà in estate con un tour nei migliori festival italiani e che passa dalla loro Genova a luglio.

EX-OTAGO

Dieci anni di MARASSI

La band torna dal vivo in estate in tutta Italia

Dopo il sold out del club tour a gennaio,

i live in Europa ad aprile

e l’annuncio della data speciale nella loro Genova

10 luglio – RockUnMonte – Montespertoli (FI)

12 luglio – Spring Attitude Waves – Roma

16 luglio – Arena del Mare – Genova

31 luglio – Tribustock Festival – Palma Campania (NA)

2 agosto – Sottosopra Festival – Castelfranco Veneto (TV)

8 agosto – Kascignana Festival – Castrignano de’ Greci (LE)

22 agosto – Giais on The Rock – Pordenone

17 settembre – Circolo Magnolia – Milano

date in aggiornamento

Biglietti: www.ex-otago.it