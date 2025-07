Ella Henderson sul palco di Isle of MTV Malta 2025. Emozioni, sound live e collaborazioni: la nostra intervista.

Ad aprire le danze sul palco di Isle of MTV Malta 2025, dopo gli opening act di rito, è Ella Henderson: un ritorno per la cantante britannica che aveva già visitato l’isola ad ottobre, quando ha aperto il live Take That-The Greatest Weekend. Emozionatissima, Ella ha regalato alla folla accorsa in Fosos Square un set super energico durante il quale ha viaggiato nella sua discografia, da Ghost ai brani più dance. La nostra intervista a Ella Henderson a Isle of MTV Malta 2025.

Come stai e come sta andando questo ritorno a Malta?

«Amo Malta! Mi sono divertita tantissimo quando sono venuta qui l’ultima volta. Era la prima volta per me e da tempo volevo venire a visitare l’isola. È un piacere tornare, sono super emozionata. Non vedo l’ora di essere sul palco ad esibirmi per la folla. La scorsa volta ho ricevuto un caldissimo benvenuto. Ero molto nervosa perché non mi ero mai esibita qui. Non sai se la gente conosce te o la tua musica quindi ero molto in soggezione, ma è stato bellissimo».

Cosa hai preparato per questo live?

«Tanta energia, tante canzoni. Userò la folla come se fosse il mio coro. Voglio che cantino i brani con me, mi dà tantissima carica: è una cosa che amo».

Ho visto alcuni tuoi video e devo dire che succede sempre: soprattutto la prima fila!

«Amo quando la prima fila è piena di fan strepitosi. Io e il mio team riprendiamo sempre la prima fila, mi carica tantissimo».

Ho visto che stai cercando la prima fila di un tuo passato concerto…

«Erano super cariche, le sentivo nonostante gli auricolari!».

Amo la tua musica. Negli ultimi singoli, penso a Me & You, sembri sperimentare molto con il sound.

«Sperimento in continuazione. Sono sempre in studio a provare nuove cose, ma in genere seguo il flusso in base a come mi sento in quel momento. Ho iniziato la mia carriera con un singolo come Ghost e con il mio primo album che era pieno di soul, di inni, con un sound molto live, suonato con la band. Dentro di me c’è sempre stata anche un’anima dance: amo quel lato e mi sono divertita a esplorarlo. Non smetterò mai di farlo, soprattutto nelle collaborazioni. Ma sentivo anche il bisogno di tornare un po’ a quei suoni dal vivo, alle batterie vere, con una lieve inclinazione country. Amo Nashville, quindi è stato davvero bello lavorare in quella direzione».

Cosa ti ispira in questo momento?

«Sono sempre ispirata da ciò che succede nella mia vita, e in questo momento ho finalmente incontrato qualcuno: stiamo insieme da cinque anni, ci siamo fidanzati e stanno accadendo tante cose belle nel mio mondo. Scrivere di tutto questo mi sembra semplicemente onesto e reale da condividere con il pubblico. Questo genere musicale si adatta perfettamente a tutto questo, anche a livello stilistico. Quindi sì, mi sto divertendo, e adoro esibirmi con la mia band, portare questo sound dal vivo. Lo adoro, Filthy Rich dal vivo è davvero divertente. Parla della mia famiglia, dei miei amici. Molte di queste canzoni sono dedicate alle persone senza le quali non sarei dove sono oggi».

Il sound è perfetto per la dimensione live: stai creando musica che puoi celebrare sul palco?

«Assolutamente, penso che adesso i miei live siano sempre molto divertenti, perché passiamo da pezzi dance alle ballad. Poi abbiamo questo stile un po’ country, facciamo brani come Ghost, che è molto soul, e Alibi, che è proprio drum and bass. Quindi ci sono tantissimi registri diversi. Credo che la cosa bella della musica, soprattutto oggi, sia che non ci sono regole: fai quello che vuoi e divertiti. E io mi sto davvero divertendo».

Quale diresti che sia, oggi, la tua bussola musicale?

«Quando credo in un brano — se lo scrivo e ci credo davvero — allora voglio pubblicarlo. E a volte non è neanche una canzone che penso rappresenti esattamente dove mi trovo artisticamente. A dire il vero, non so nemmeno più dove mi colloco, perché mi godo tutto quello che faccio, nel momento in cui lo faccio. Il mio show è divertente, un set che mi piace un sacco. E alla fine sono sempre tutta sudata, perché mi sembra di aver attraversato ogni genere musicale possibile. Però è divertente, lo adoro. Mi tiene viva, mi tiene all’erta, mi stimola».

Credo che un artista sia in primis un essere umano, ed è bellissimo vedere questo viaggio da ascoltatrice.

«Assolutamente. Penso di aver imparato ormai molto bene cosa significhi il successo per me e cosa rappresenti per gli altri. Per me una grande parte del successo è proprio la crescita ed è importante che io riesca a vederla nella mia musica tanto quanto nella mia vita personale».

Isle of MTV Malta 2025: Ella Henderson e le collaborazioni con Alok e Alex Warren

A Malta c’è anche Alok, con cui hai collaborato nel singolo Under the Sun!

«È stato davvero un onore fare un pezzo con lui, ero super entusiasta. Non ci siamo ancora incontrati di persona, davvero. Quindi spero che stasera riusciremo finalmente a conoscerci per la prima volta, farci una foto e scambiare due chiacchiere, sarebbe davvero bello. Ma sì, è stato fantastico. È stato fantastico lavorare a quel pezzo con lui».

Ti piace collaborare con altri artisti? In cosa ti stimola maggiormente?

«Adoro fare collaborazioni con altri artisti. Penso che sia una delle cose più divertenti da fare. Quella con Alok, in particolare, è nata più dai contatti tra i nostri team, mentre spesso le mie collaborazioni nascono da amicizie o da incontri nel backstage: inizi a parlare, ci troviamo bene, poi magari gli mandi una canzone che hai cominciato a scrivere, a loro piace e ci ritroviamo in studio insieme. Mi emoziona tantissimo. A volte mi emoziona anche più dei miei progetti personali. È come se pensassi: Wow, credono che sia abbastanza buona da farla loro, e questa cosa mi carica tantissimo».

È andata così anche con Alex Warren?

«Ero e sono davvero una sua grandissima fan! Vedere come la sua carriera sia letteralmente decollata è incredibile. Lavoro molto con i suoi produttori e con tutto il suo team, sono fantastici, vengono dall’America e lavorare con loro è super divertente. Siamo abbastanza fortunati da essere sotto la stessa etichetta e, appena ho sentito Carry You Home, ho pensato: Se fanno una versione in duetto, voglio farla io. Voglio farla, voglio farla, e l’abbiamo reso possibile».

Com’è andata?

«Ci siamo parlati, e l’abbiamo fatto succedere. Lui ha mandato le sue idee, io le mie e ho scritto la mia strofa: è stato molto divertente. In realtà, all’inizio avevo scritto dei versi e lui mi ha detto: Sembra troppo che tu stia cantando su di me, non puoi dire così, perché io sono sposato e tu sei fidanzata. E allora gli ho detto: Va bene, cambio le parole. Così l’ho scritta pensando al mio fidanzato».

Cosa ti ha colpito del brano?

«Ho spiegato anche ad Alex che il motivo per cui volevo così tanto cantare quella canzone, oltre al fatto che lui è un artista incredibile, è che mi sono davvero ritrovata nelle parole. È la sua canzone di matrimonio e, quando la ascolto, mi sento proprio in quella fase della vita. Penso che sia questa la forza della musica: quando ci entri in connessione… beh, è tutto lì».

Deve essere molto importante per te che i testi ti rappresentino.

«Oh sì, assolutamente. Io descrivo i miei testi come un vomito di parole: tutto quello che provo è quello che dico. Non ci penso troppo. Per me è più facile essere onesta che mentire, o semplicemente dire le cose come stanno piuttosto che trattenerle. Quindi per me i testi sono una parte enorme di una canzone. Credo sia anche per questo che molte persone si connettono ai brani dance, anche se sono costruiti su una base dance potente o su un ritmo drum and bass. In realtà, alcuni testi — come 0800 Heaven, per esempio — hanno una profondità notevole. E questa è sempre una sfida che mi piace: prendere qualcosa di davvero triste e trasformarlo in qualcosa che suona felice, così che le persone possano sentire quel sentimento malinconico, ma allo stesso tempo sentirsi super forti e piene di energia».

In Italia Isle of MTV Malta 2025 verrà trasmesso sabato 13 settembre su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV MUSIC (canale 132 e 704 di Sky e in streaming su NOW). Inoltre, sarà disponibile prossimamente on-demand su Paramount+.