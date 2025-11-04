Un appuntamento che celebra anch’esso i dieci anni di attività live in Umbria. Il 6 novembre è protagonista il leggendario Jon Spencer che salirà sul palco del Cinema Metropolis di Umbertide presentato da HB DEMU- EVENTI IN ITINERE.

Dopo il successo ottenuto con il concerto di Anika allo Spazio Modu torna Degustazioni Musicali con un appuntamento da non perdere che celebra anch’esso i dieci anni di attività live in Umbria. La prossima tappa di giovedì 6 novembre vedrà protagonista il leggendario Jon Spencer che salirà sul palco del Cinema Metropolis di Umbertide. Icona dell’alt-indie-punk e predicatore del rock’n’roll primordiale, salirà sul palco con il suo nuovo power trio per un live ad altissima tensione. Brani dal mini-LP Sick of Being Sick! e classici di Pussy Galore, Blues Explosion, Heavy Trash e Hitmakers. Un’occasione unica per vivere l’energia travolgente di un’icona assoluta.Jon Spencer è una forza innovativa nella scena musicale indipendente dalla metà degli anni ’80. Acclamato artista dal vivo, ha girato tutti i continenti tranne l’Antartide e ha collezionato una discografia vertiginosa come leader di Pussy Galore, The Jon Spencer Blues Explosion, Heavy Trash E Jon Spencer & The Hitmaker, oltre al suo lavoro con Boss Hog, The Honeymoon Killers, The Gibson Brothers e Taxidermy Girls.Sul palco del Cinema Metropolis, come per il resto del tour, Spencer si esibirà con il suo nuovo power trio composto dal batterista Spider Bowman e dal bassista Kendall Wind, entrambi provenienti dai famigerati wunder-punk di Woodstock, i The Bobby Lees. Negli ultimi due anni Jon, Kendall e Spider hanno entusiasmato il pubblico di Stati Uniti, Canada, Sud America, Europa, Australia e persino Giappone con la loro dinamica e coinvolgente rassegna live!Un concerto, dunque, che rappresenta tutto ciò che ha caratterizzato la leggendaria carriera di Spencer. Questa è musica di tutti i tempi: cruda, sporca e trasmessa con l’energia ad alta tensione che solo Jon Spencer sa evocare! Un’occasione da non perdere per diventare testimoni del culto di Jon Spencer supportato per l’occasione dalla sua ultima, grandiosa e strepitosa nuova band.

DEGUSTAZIONI MUSICALI – CULTURA COME TRASFORMAZIONE

Degustazioni Musicali continua a proporre musica come strumento di inclusione, consapevolezza e cambiamento sociale. La stagione 2025/26 intreccia ricerca artistica e riflessione politica, coinvolgendo 10 comuni umbri in un percorso culturale diffuso e accessibile. Un progetto sostenuto da Sviluppumbria e realizzato in collaborazione con T-Trane, Spazio Modu e Coesione Italia 21-27 Umbria.

Jon Spencer in concerto

Giovedì 6 novembre al Cinema Metropolis (Umbertide)

sul palco Spider Bowman (batteria), Kendall Wind (basso),

INFO CONCERTO

Cinema Metropolis

Via dei Patrioti 1 – Umbertide (PG)

Start ore 22:00

Biglietti: a partire da 14€

Ridotto per gli under 25

Info: degustazionimusicaliumbria@gmail.com