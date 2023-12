Dopo il successo degli show italiani nell’estate 2023, David Garrett annuncia il ritorno live nel nostro paese con ‘ICONIC Tour’: ecco quando.

Il virtuoso del violino David Garrett, famoso in tutto il mondo per le sue straordinarie performance musicali, torna in Italia con il suo ICONIC Tour. Dopo il successo del tour estivo in sette città italiane, il musicista si esibirà in una data unica per la primavera a Milano, al Teatro Arcimboldi dove sarà on stage il 22 aprile 2024.

Il tour prende il nome dall’ultimo album in studio di Garrett, ‘ICONIC’, pubblicato da Deutsche Grammophon, omaggio a leggendari violinisti del XX secolo come Heifetz, Kreisler, Francescatti, Grumiaux, Menuhin e molti altri. L’album presenta oltre venti brani famosi rivisitati in chiave moderna, con arrangiamenti nuovi e contemporanei in collaborazione con artisti internazionali del calibro di Andrea Bocelli, Cocomi e Till Brönner.

Sul palco, Garrett si esibirà insieme in trio insieme a Franck van der Heijden (chitarra) e Rogier van Wegberg (basso) regalando uno spettacolo alla scoperta di opere dimenticate dell’era di grandi virtuosi. “Sfortunatamente, molte splendide opere dei tempi dei grandi virtuosi sono cadute nell’oblio. Ecco perché avere l’opportunità di riportare in vita questi magnifici pezzi significa davvero molto per me”, spiega l’artista.

Lo spettacolo includerà melodie immortali di compositori come Bach, Vivaldi, Dvořák, Saint-Säens, Gluck, Kreisler, Mozart e Schumann, presentate in un formato unico e coinvolgente. Il concerto è organizzato da IMARTS – International Music and Arts.

Prevendite attive dal 22 dicembre 2023 ore 12.00 via TAMTickets e TicketOne.

