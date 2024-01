Gli headliner del Coachella 2024 sono Doja Cat, Tyler the Creator e Lana Del Rey. Dalla Corea ATEEZ, LE SSERAFIM e The Rose.

Il Coachella ha annunciato la propria line-up e – perpetrando quella che si consolida sempre più come una tradizione – tra i nomi non manca il K-pop. Gli headliner sono Lana Del Rey, Tyler the Creator e Doja Cat. La 23esima edizione del Festival si terrà all’Empire Polo Grounds di Indio, California, nei weekend del 12-14 e 19-21 aprile.

LEGGI ANCHE: I RIIZE selezionati da Shazam tra gli artisti da tenere d’occhio nel 2024

Per il terzo anno consecutivo, il poster ufficiale del Coachella inserisce sul fondo il nome di un artista senza collocazione: quest’anno ci sono i No Doubt che possiamo quindi considerare una presenza certa, per quanto le altre informazioni restino un mistero.

LEGGI ANCHE: Il 2024 degli Stray Kids: un tour mondiale e nuovi album

Se nel 2023 le BLACKPINK erano state headliner del Festival, nel 2024 il K-pop sembra più una presenza generale e ormai consolidata. Nessun headliner, ma ben tre gruppi sud coreani saranno in California, ognuno in giornate diverse. Ci sono gli ATEEZ, LE SSERAFIM e The Rose, che in realtà sono una band indie-rock (non K-pop), capitanata da Kim Woo-sung. Le prevendite partono dal 19 gennaio. Gli ATEEZ si esibiranno il 12 e 19 aprile, LE SSERAFIM il 13 e 20 aprile, The Rose il 14 e 21 aprile.