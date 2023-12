Il giovane cantautore che unisce poetica e mondo urban annuncia due date live a gennaio 2024 con il suo ‘Disincanto Tour’.

Il giovane cantautore Cicco Sanchez, noto per la sua capacità di unire la poetica dei testi al mondo urban, ha annunciato il Disincanto Tour in supporto al suo ultimo album ‘Disincanto’, uscito l’8 dicembre. Le date del tour sono programmate per il 18 gennaio a Milano presso l’ARCI Bellezza e il 19 gennaio a Torino presso Off Topic.

Foto di Filtenso da Ufficio Stampa

Il disco è un racconto che esplora temi come amore, morte, paternità, relazioni e flussi di coscienza attraverso dieci brani ed è prodotto da Freeso. A proposito dell’album, Cicco Sanchez racconta: “‘Disincanto’ rappresenta quel momento preciso in cui realizzi la realtà delle cose e “niente” sembra avere un senso. Passiamo dall’essere bambini che credono a tutto all’essere uomini e donne che non credono in niente”.

“In queste canzoni c’è molto disincanto”, prosegue il cantautore. “E anche tanta ricerca di consapevolezza per affrontarlo. Per trovare la propria ragione in più, non lasciare che il dolore rappresentato dal colore blu in 21 giorni ci faccia smettere di remare o se necessario nuotare per arrivare finalmente a la mia isola”.

Originario di Torino, Cicco Sanchez si è affermato come autore e artista nell’urban pop italiano, con oltre 20 Dischi di Platino come co-autore e un Disco d’Oro ottenuto nel 2021 per il singolo Girasole. Il suo EP ‘Nostalgia liquida’ ha contribuito al suo successo, con oltre 50 milioni di streaming.

La tracklist dell’album comprende:

NIENTE UNA CANZONE AL GIORNO LA PARTE PEGGIORE DI ME UNA RAGIONE IN PIU’ 5CMALSECONDO CATTIVA IDEA NUMERO 10 SOGNI ROTTI 21 GIORNI LA MIA ISOLA

Foto da Ufficio Stampa