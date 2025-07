Dopo Amici, chiamamifaro pubblica Lost & Found e annuncia due concerti: a Roma il 30 ottobre e a Milano l’11 novembre.

Si intitola Lost & Found il nuovo EP di chiamamifaro, che arriva dopo l’esperienza ad Amici e dopo «2600 chilometri in macchina per il firmacopie». Un progetto importante per la cantautrice: «Secondo me – ci dice – aggiunge un mattoncino a quanto costruito negli ultimi anni. È un lavoro più consapevole, più a fuoco rispetto al passato. Credo che sarà sempre così: quando ci si trova, si stringe il cerchio e la lente d’ingrandimento».

Lost & Found è un disco che chiamamifaro definisce «libero». «Per la prima volta – confessa – mi sono fidata delle mie idee fino in fondo. Mi rappresenta e suona esattamente come volevo». Scritto in un anno, Lost & Found contiene alcuni pezzi «precedenti ad Amici e altri scritti durante il programma, come Casa mia. Altri ancora – dice l’artista – li ho finiti nelle ultime due settimane di lavoro folle per chiudere il disco. Abbiamo corso, però erano tutti pezzi che inconsapevolmente creavano già un racconto. Abbiamo solo dovuto guardarlo da lontano e trovare il filo conduttore. Quando scrivo un disco non penso già al concept, ma in qualche modo c’è già. Lo devi solo trovare e questo mi stupisce ogni volta».

Del resto, Amici è stata un’esperienza fondamentale per chiamamifaro. «È una grande scuola – commenta – e, soprattutto dal punto di vista musicale, mi sono sentita molto piena di stimoli. Abbiamo lavorato tanto, si studia molto. Sicuramente sono entrata con delle certezze: mi portavo dietro un bagaglio di anni di gavetta, non mi sentivo spaesata come se fossi alle prime armi. Ci tenevo ad arrivare lì con consapevolezza. Eppure quel posto alcune certezze te le mette in discussione, in senso buono».

Ad esempio? «Ad Amici ho scoperto parte della mia vocalità. – ci risponde – Usavo la voce per cantare i miei testi, è sempre stato un mezzo. Lì però mi hanno messo davanti brani per me impossibili. Ho detto Ma siete pazzi, non ho la voce. E invece mi sono stupita di me stessa, lì ti viene chiesto di uscire dalla comfort zone e scopri alcune cose su di te».

Il sound di Lost & Found è invece molto on the road. «Scrivo sempre in acustico. – ci dice l’artista – In questi arrangiamenti c’è un po’ di strada, di estati con la band a suonare. È un disco che vuole essere suonato live ed è un compromesso tra un disco molto real e suonato e un tipo di musica fruibile e fresca. Credo che ne sia venuto fuori un bell’album. Sono stata ovviamente aiutata da super produttori con cui lavoro da anni». E, proprio a proposito di live, chiamamifaro annuncia la data il 30 ottobre al Largo Venue di Roma e l’11 novembre ai Magazzini Generali di Milano.

«Sarà un’estate piena di musica. – conclude – Arrivo da quel mondo ed è ciò che non vedevo l’ora di tornare a fare. Faccio musica per i concerti, sono la sua forma più alta. Questi anni passati a suonare ovunque mi hanno formato. Non sarei la stessa persona senza questi anni di live. Il rapporto con il pubblico è il regalo più grande che ti fa la musica, è un momento di condivisione unico e quella connessione è il motivo per cui lo faccio».