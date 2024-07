L’Arena dei Templi di Paestum (Powered by Planet) presenta giovedì 8 agosto il live acustico di Manu Chao.

L’Arena dei Templi di Paestum (Powered by Planet) presenta giovedì 8 agosto il live acustico di Manu Chao. Con il suo sound unico e originale, Manu Chao salirà sul palco dell’Arena dei Templi per una serata indimenticabile in acustico che coinvolgerà tutto il pubblico.

L’Arena dei Templi, situata a pochi passi dal Parco Archeologico di Paestum Patrimonio UNESCO, è nata nel 2021 dall’idea e dal progetto di Giuseppe Macchia e Dario Correale attualmente gestori e responsabili dell’Arena a cui nel 2022 si è aggiunto Giovanni Martinelli attualmente terzo socio sulla venue ed ha ospitato nei suoi primi tre anni dalla costruzione, artisti del calibro di Blanco, Coez, Capoplaza, Carmen Consoli, Ernia, Fiorello, Franco126, Gué, Geolier, Jeff Mills, Paky, Rkomi, Verdena e molti altri che si sono esibiti davanti a decine di migliaia di spettatori toccando picchi di 150.000 spettatori a stagione.

L’Arena dei Templi, inoltre, promuove la cultura degli stili di vita sostenibili con l’obiettivo di realizzare tutti gli eventi consumando energia in chiave sostenibile e per questa edizione verranno installati 126 pannelli solari, per un totale di 200 mq, che alimenteranno camerini, uffici, bar, luci di emergenza e ogni realtà all’interno dello spazio, al di fuori del palco, in modo da creare una venue che sia energicamente il più autosufficiente possibile.

SALMO & NOYZ NARCOS (Hellraisers Live) – 03 AGOSTO

MAI DIRE GOKU – 04 AGOSTO

MANU CHAO – 08 AGOSTO

CAROLINA (Un’Estate Favolosa) – 10 AGOSTO

POOH (Amici per Sempre Tour) – 12 AGOSTO

ANTONELLO VENDITTI (Notte Prima degli Esami) – 18 AGOSTO

TOMMASO PARADISO – 21 AGOSTO

GIGI D’AGOSTINO – 24 AGOSTO