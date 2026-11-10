A cinque anni dal precedente capitolo discografico, Cristina Donà annuncia la pubblicazione de L’arte di scomparire, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 27 novembre

A cinque anni dal precedente capitolo discografico, Cristina Donà annuncia la pubblicazione de L’arte di scomparire, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 27 novembre. Il titolo del nuovo progetto si pone in netta e consapevole controtendenza rispetto ai modelli dominanti del nostro tempo, caratterizzati dalla costante necessità di mettersi in mostra e dall’ossessione per l’apparire.

La vera scelta radicale potrebbe essere dunque la sottrazione, spegnere i riflettori su noi stessi e fare un passo indietro; questo il paradosso al centro di L’arte di scomparire. L’artista annuncia anche le prime date de L’arte di scomparire tour, con uno spettacolo completamente rinnovato nel quale confluiranno i successi più amati del suo repertorio e le canzoni del nuovo disco, in una dimensione inedita. Sul palco, insieme a Cristina Donà ci saranno il polistrumentista Saverio Lanza (storico produttore e coautore dei suoi ultimi lavori) e il giovane e talentuoso batterista e percussionista Tancredi Lo Cigno.

Uno spettacolo dinamico e profondo, capace di alternare momenti di grande slancio emotivo ad atmosfere intime ed essenziali, lasciandosi accarezzare dalla straordinaria capacità evocativa della voce e delle parole di una delle cantautrici italiane più apprezzate.

Inizia nei primi anni Novanta la lunga carriera artistica che fa di Cristina Donà una delle voci più originali e influenti della scena musicale italiana. Con una solida discografia che conta 7 album in studio e diversi EP, ha saputo reinventare il modello di autrice e interprete nell’ambito della musica rock, riuscendo a conquistare il plauso di icone internazionali quali Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh (storico produttore di Scott Walker, Peter Gabriel e Simple Minds).

Il prestigio del suo percorso è testimoniato da numerosi e autorevoli riconoscimenti, tra cui due Targhe Tenco, la Targa SIAE/Club Tenco, il Premio De André e il Premio Bindi alla Carriera. La sua musica ha superato i confini nazionali, come testimoniano l’assegnazione del Premio Chatwin e il favore della critica estera, con recensioni e segnalazioni su testate di riferimento come Mojo, Billboard Europe, Sunday Times; è stata inoltre la prima artista italiana a esibirsi al Meltdown Festival di Londra. Sempre in grado di rinnovarsi, Cristina Donà è divenuta nel tempo punto di riferimento e figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani.

“L’ARTE DI SCOMPARIRE”

IL NUOVO ALBUM DI

CRISTINA DONÀ

IN USCITA IL 27 NOVEMBRE

Etichetta: Futurecords

Dist. digitale Believe – Dist. fisica Audioglobe

In partenza a dicembre “L’ARTE DI SCOMPARIRE TOUR”

11 Dicembre 2026 – Genova – Teatro Del Ponente

13 Dicembre 2026 – Torino – Off Topic

15 gennaio 2027 – Cervignano del Friuli (UD) – Teatro Pasolini

21 Gennaio 2027 – Scandiano (RE) – Teatro Boiardo

11 Febbraio 2027 – Sant’Agata Bolognese (BO) – Teatro Bibiena

12 Febbraio 2027 – Longiano (FC) – Teatro Petrella

13 Febbraio 2027 – Milano – SpazioTeatro89

25 Febbraio 2027 Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

5 Marzo 2027 – Brescia – Teatro Borsoni

18 Marzo 2027 – Cagliari – Auditorium del Conservatorio





LA TOURNÉE È ORGANIZZATA DA PONDEROSA MUSIC & ART

Link alle prevendite https://ponderosa.it/artist/cristina-dona/

Foto:

ANTONIA DI BELLA – berightbackpublishing@gmail.com – IG @antoniadibella

Cristina Donà Discografia:

Album

1997 Tregua – Mescal

1999 Nido – Mescal

2003 Dove sei tu – Mescal

2004 Cristina Donà – Mescal/Rykodisc

2007 La quinta stagione – EMI

2008 Piccola faccia – EMI

2011 Torno a casa a piedi – EMI

2014 Così vicini – QBL/Believe Rec.

2017 AA.VV Tregua 1997/2017 Stelle Buone – Believe Rec.

2019 Cristina Donà e Ginevra Di Marco – D&D/Funambulo

2021 deSidera – Fenix Music

EP

2000 Goccia – Mescal 2003 Nel mio giardino – Mescal

2003 Triathlon – Mescal

2003 Invisibile – Mescal

2004 Invisibile Girl – Mescal

2005 Triathlon “Uk version” – Mescal