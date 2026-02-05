Esce il nuovo entusiasmante progetto discografico, tra jazz e identità migranti, tra memoria e contemporaneità. Fuori per Cose Sonore/Alman Music, l’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Claudio Vignali e Javier Girotto, due tra i massimi esponenti – rispettivamente del pianoforte e del sax – a livello internazionale, pubblicano Argentitalia. Un nuovo entusiasmante progetto discografico, tra jazz e identità migranti, tra memoria e contemporaneità. Fuori per Cose Sonore/Alman Music, l’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Argentitalia è un viaggio sonoro che unisce e fa dialogare le tradizioni culturali italiane e argentine, muovendosi con naturalezza tra tango e cantautorato. Attraverso il sassofono soprano di Girottoe il pianoforte di Vignali, l’album propone raffinate rivisitazioni di opere selezionate dal repertorio di alcuni dei più grandi e popolari autori del Novecento.Le melodie di Astor Piazzolla e Ariel Ramírez si intrecciano con quelle di Bruno Lauzi e Francesco De Gregori, dando vita a un dialogo musicale intenso e personale. Le scelte stilistiche fondono elementi di jazz e classica, mantenendo al centro l’emotività delle composizioni originali. Il risultato è un’esperienza sonora intima e coinvolgente, in cui la sensibilità interpretativa dei due musicisti trasforma brani celebri in nuove narrazioni, capaci di parlare a pubblici diversi e di superare confini geografici e culturali.Argentitalia si propone così come un ponte ideale tra due mondi, un disco di grande eleganza e profondità espressiva che conferma la forte sintonia artistica tra Claudio Vignali e Javier Girotto. Questa la tracklist: “Rimmel”, “Libertango”, “Alfonsina y el mar (intro)”, “Alfonsina y el mar (long)”, “Caruso”, “Almeno tu nell’universo”, “Acidito”, “O sole mio”. Ad anticipare l’album il videoclip di “Libertango” https://www.youtube.com/watch?v=V5B9WSu53jA&t=4s, primo sguardo visivo su un progetto che celebra l’incontro tra culture e identità migranti attraverso il linguaggio universale della musica.