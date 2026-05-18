Dopo alcuni anni di silenzio, concentrando l’attività nei concerti o in vari side project o progetti solisti, torna il collettivo musicale canadese con Remember The Humans (City Slang), titolo molto significativo.

Ci sono band che, stimolate da interessi non propriamente artistici, sfornano continuamente prodotti discografici che non lasceranno traccia. Ed altre che, invece, ritengono di dover pubblicare lavori solamente seguendo la propria ispirazione o avvertendo la necessità di esprimersi e di far sentire la propria voce in conseguenza di avvenimenti che possono minare profondamente la naturale condizione umana. Remember the Humans (City Slang), nuovo lavoro dopo svariati anni del collettivo canadese Broken Social Scene, rappresenta bene le esigenze di quest’ultima categoria di band che, invece di procedere stancamente nella propria routine discografica cercano invece di rappresentare al meglio stati d’animo o particolari sensazioni. Testimoni delle troppe stimolazioni di una realtà arrembante e profondamente connessa ma, allo stesso tempo, svuotata da veri sentimenti e corretti principi i Broken Social Scene elaborano infatti un album il cui titolo è come un allarme silenzioso: un promemoria per non dimenticare gli esseri fragili e analogici che si trovano al centro di tutto questo rumore. E così le nuove canzoni catturano questa tensione, anziché limitarsi a descriverla. Gli arrangiamenti sono densi e avvolgenti – un intreccio di fiati, chitarre, voci ed elettronica – eppure la melodia rimane sempre sovrana, rifiutandosi di essere inghiottita dal suono puro. Quando la musica si allontana dall’astrazione, una solida linea di basso interviene ad ancorare l’ascoltatore, ricordandoci sempre che ci sono mani umane ai comandi e che questo è pur sempre indie rock di ottima fattura. Per ottenere questo sound, la band è tornata dal produttore che li aveva aiutati a scoprirli, David Newfeld. che aveva prodotto il loro album di svolta You Forgot It in People (2002) e il suo colossale seguito Broken Social Scene (2005), la cui influenza è stata assorbita da un’intera generazione di produttori indie. Quasi vent’anni dopo, quando Kevin Drew (frontman dei BSS) si è trasferito nelle sue vicinanze, si sono finalmente ritrovati. Un incontro che si è trasformato in un “uragano di divertimento”, un’energia che richiedeva un’espressione musicale. Durante la realizzazione dell’album, sia Drew che Newfeld hanno perso le rispettive madri, un dolore condiviso che li ha avvicinati. Quel legame, fatto di gioia e dolore in egual misura, ha impresso la sua impronta sulla musica che si sarebbe poi evoluta in Remember the Humans. un grande album che rinnova un’esperienza umana e musicale indispensabile al giorno d’oggi. I Broken Social Scene lo porteranno da giugno sul palco in un tour che si preannuncia assolutamente imperdibile. Al momento, purtroppo, non sono previste date italiane.

ALL THE FEELINGS 2026 Tour Dates

6/8 – Moody Amphitheater – Austin, TX

6/9 – South Side Ballroom – Dallas, TX

6/11 – Fillmore Auditorium – Denver, CO

6/13 – Sandy Amphitheater – Sandy, UT

6/16 – The Greek Theatre – Los Angeles, CA

6/17 – Arizona Financial Theatre – Phoenix, AZ

6/19 – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre – San Diego, CA

6/21 – The Masonic – San Francisco, CA – SOLD OUT

6/22 – The Masonic – San Francisco, CA

6/24 – Hayden Homes Amphitheater – Bend, OR

6/25 — Chateau Ste. Michelle — Woodinville, WA

6/28 — South Alberta Jubilee Auditorium — Calgary, AB – SOLD OUT

6/29 — Northern Alberta Jubilee Auditorium — Edmonton, AB – SOLD OUT

7/11 – Halifax Jazz Festival – Halifax, NS *

7/24 – Byline Bank Aragon Ballroom – Chicago, IL

7/25 – Fox Theatre – Detroit, MI

7/27 – MGM Music Hall at Fenway – Boston, MA

7/28 – The Met – Philadelphia, PA

7/30 – Brooklyn Paramount – Brooklyn, NY – SOLD OUT

7/31 – Brooklyn Paramount – Brooklyn, NY – SOLD OUT

8/1 – The Anthem – Washington, DC

8/3 – Tabernacle – Atlanta, GA – LOW TICKET WARNING

8/4 – Ryman Auditorium – Nashville, TN – LOW TICKET WARNING

8/7 – RBC Amphitheatre – Toronto, ON – LOW TICKET WARNING

9/9 — 3 Olympia Theatre — Dublin, IE

9/11 — O2 Academy Glasgow — Glasgow, UK

9/12 — O2 Academy Brixton — London, UK

9/13 — Manchester Academy — Manchester, UK

9/15 — Salle Pleyel — Paris, FR

9/16 — De Roma — Antwerp, BE

9/17 — TivoliVredenburg — Utrecht, NL

9/19 — Columbiahalle — Berlin, DE

10/3 — Canada Life Place — London, ON

10/5 — The Arena at TD Place — Ottawa, ON

10/7 — Place Bell — Laval, QC