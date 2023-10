Una serie audio per aiutare i ‘boomer’ a comprendere meglio i giovani e il loro mondo digitale.

Il divario generazionale è più evidente che mai quando si tratta di comprendere le abitudini e il linguaggio dei giovani di oggi, quelli noti come Generazione Z. Per aiutare i più anziani a capire meglio il mondo digitale dei giovani, Trentino Film Commission ha lanciato Boomer si nasce, una nuova serie audio in collaborazione con Chora Media. Il podcast è progettato per essere istruttivo e ironico allo stesso tempo, offrendo uno sguardo autentico alla vita online dei giovani.

«Cosa vuol dire cringe? A cosa serve un meme? E c’è differenza tra un influencer e un content creator? Basta non saper rispondere anche solo a una di queste domande per cominciare a sentirsi poco al passo con i tempi o, come direbbe un ragazzo di oggi, boomer», ha dichiarato Luca Ferrario, esperto di cinema e comunicazione nonché Direttore di Trentino Film Commission, che conduce la serie.

Boomer si nasce, sei episodi per entrare nel mondo dei giovani

Boomer si nasce è composto da sei episodi, uno pubblicato ogni martedì dal 17 ottobre al 21 novembre, e vede giovani tra i 14 e i 20 anni fungere da guide per spiegare il loro mondo, fatto di esperienze online e offline. Questa serie crea uno scambio autentico tra generazioni, in cui i giovani spiegano il loro linguaggio e le loro abitudini, fornendo un quadro completo di come sta cambiando la società e il mondo.

Ogni episodio presenta anche un esperto del tema trattato, tra cui nomi noti come Sofia Viscardi, Vincenzo Marino, Daniele Zinni e Chiara Maiuri. Gli argomenti trattati spaziano dai videogiochi all’educazione sessuale online, offrendo una panoramica completa delle esperienze e delle preoccupazioni dei giovani di oggi.

Questo podcast fa parte di EDUCA IMMAGINE+. Si tratta di un progetto di educazione ai linguaggi del cinema e dei media rivolto al mondo della scuola e all’intera comunità. Lanciato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, è promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura.

Boomer si nasce sarà disponibile su tutte le principali piattaforme audio, tra cui Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcasts, a partire dal 17 ottobre. È un’opportunità per tutte le generazioni di imparare di più sul mondo digitale dei giovani e favorire una maggiore comprensione tra generazioni diverse.