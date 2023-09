La band nata nel 2000 annuncia il ritorno live in Italia nel 2024: ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe in concerto a Milano.

I Blue – Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe – tornano dal vivo nel nostro paese. Tra le band britanniche di maggior successo degli ultimi due decenni, i Blue hanno infatti annunciato un concerto italiano nel 2024. Il gruppo sarà in Italia il 14 aprile 2024 al Fabrique di Milano, unica data italiana.

Foto da Ufficio Stampa MA9PROMOTION

Formatisi a Londra nel 2000, i Blue hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK. Nel corso della carriera hanno collaborato con star del calibre di Elton John e Stevie Wonder. E hanno vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.

I biglietti del concerto al Fabrique, prodotto da Artist First, sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 13.00 di giovedì 28 settembre. Insieme al biglietto per il concerto si potrà acquistare anche un pacchetto Vip, in edizione limitata, che include: ingresso al soundcheck, meet&greet, pass laminato e t-shirt esclusiva.

Foto da Ufficio Stampa