È online il terzo episodio di ‘Mamma Dilettante 2’, podcast e vodcast di Diletta Leotta che questa volta incontra Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti è l’ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante 2, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast, disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. La speaker di Radio 105, conduttrice DAZN e celebre volto del calcio italiano e internazionale, torna, infatti, nel suo salotto rosa per parlare di maternità e genitorialità con ospiti dal mondo dello spettacolo e dello sport.

Dopo aver incontrato primi due episodi Federica Pellegrini e Francesca Sofia Novello, Diletta accoglie Aurora Ramazzotti. Tanti gli argomenti toccati, dal rapporto con il compagno Goffredo al ruolo di nonni di Michelle ed Eros, fino al post partum, tra altalene ormonali e smarrimenti emozionali. “Abbiamo una famiglia allargata”, spiega Aurora. “È bello per questo, noi ci vogliamo tutti molto bene e i bambini uniscono le famiglie. I miei genitori sono contentissimi. Vedo che hanno lo sfondo del telefono con le foto di Cesare, sono proprio fieri.

“È molto emozionante per me, soprattutto perché io sono una un po’ fredda a volte nelle emozioni, mi colgo a lasciarmi andare molto di più quando c’è Cesare”, prosegue Ramazzotti. Quindi, sul rapporto con il compagno Goffredo Aurora racconta: “È un papà bravissimo. Poverino stanotte ha dormito sul divano perché abbiamo litigato. Purtroppo la notte Cesare ci mette molto alla prova: si sveglia e rimane sveglio tante ore. Io cerco di riaddormentarlo, nel frattempo sento Goffredo che russa – ovviamente poverino lui sta dormendo!”

“Però poi si sveglia e mi vuole dare consigli su come fare le cose… Sono cose normali, quando ci ripensiamo dopo ridiamo! Io sono tosta eh, rompo! Stiamo navigando, stiamo cercando di capire bene insieme come andare avanti. […] Lui è la mia persona”, aggiunge. Infine, sulla possibilità di avere un altro figlio, Aurora confessa: “C’è dentro di me la curiosità di un’ipotesi di un altro figlio però è ancora lontana. […] È tutto tanto quindi vorrei un attimo riprendere possesso di me stessa, del mio corpo, di quello che posso fare. Puoi capirmi benissimo tu… […]”.

Link della serie: https://dopcast.lnk.to/mammadilettante

