Dopo aver debuttato con l’album ‘Specchi’, Ariete annuncia il nuovo progetto ‘La notte’ in uscita il 22 settembre. A ottobre le date live.

Si intitola ‘La notte’ (Bomba Dischi) il nuovo album di inediti di Ariete, la cui pubblicazione è stata annunciata per venerdì 22 settembre (pre-order e pre-save). Ad anticiparlo, in digitale dalla mezzanotte di martedì 12 settembre, è il brano Rumore che non potrà mancare nella setlist del tour con cui Arianna porterà dal vivo la sua musica a partire dal 17 ottobre prossimo.

Cantautrice apprezzatissima dalla Generazione Z, anche in questo lavoro Ariete promette uno stile personale dalle venture malinconiche con cui raccontare la vita dei più giovani. ‘La notte’, secondo le prime informazioni ufficiali, è un disco di confidenze, quasi un diario segreto per la cantautrice su cui scrivere poesie d’amore. Un posto intimo in cui sfogare i pensieri e mettere ordine ai pensieri.

Cover album da Ufficio Stampa W4Y

Del resto quale momento migliore della notte per prendersi del tempo, staccare dalla frenesia quotidiana e concentrarsi su stessi? In questa dimensione, la cantautrice racconta senza filtri attimi di vita in cui potersi riconoscere. Filo condurre dell’intero album è il rapporto con l’amore, dall’innamoramento con la scoperta delle prime emozioni alla consapevolezza di dover tornare alle origini per potersi ritrovare.

Non è più l’amore di ‘Specchio’ ma un sentimento in evoluzione. È guardarsi dentro per andare avanti in un atto di coraggio, nonostante lo scontro con le delusioni e le difficoltà. ‘La notte’ sarà disponibile nei formati:

CD (anche autografato)

LP (anche autografato con copertina alternativa laminata)

LP glitterato con certificato d’acquisto di una stella (solo 11 pezzi esclusivi)

Digitale

Questa la tracklist:

COSE IN COMUNE CARAMELLE UN’ALTRA ORA RUMORE DORMIVEGLIA LE COSE CHE HO FATTO PER PIACERTI QUATTRO INVERNI NULLA (feat. CHIELLO) NOSTALGIA MARE DI GUAI LA NOTTE

11 storie che non vedo l’ora ascoltiate 🤍 LA NOTTE, il mio nuovo album, fuori il 22/09 pic.twitter.com/6lEaPZeaqJ — ARIETE (@iosonoariete) September 11, 2023

E a ottobre, la cantautrice tornerà sui palchi con Ariete Tour 2023, suo primo tour nei principali palazzetti italiani. Il tour è prodotto e organizzato da VivoConcerti e o biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate. Di seguito le date: