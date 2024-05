Tutte le iniziative per celebrare ‘Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary’, dall’anteprima all’Arena di Verona alla ristampa di ‘Cuore’.

Antonello Venditti annuncia una serie di iniziative per celebrare i primi 40 anni dell’intramontabile Notte prima degli esami. Era, infatti, il 1984 quando il cantautore pubblicava ‘Cuore’ che conteneva il brano divenuto colonna sonora per generazioni di maturandi e non solo. Così, per festeggiare lo speciale anniversario è in arrivo un progetto (discografico e live) dal titolo di Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary.

Presentate il 7 maggio nella sede del MiC, alla presenza del Ministro Gennaro Sangiuliano e del Sottosegretario Gianmarco Mazzi, le iniziative prendono il via il 10 maggio. Venerdì esce, infatti, l’inedito Di’ una parola che anticipa ‘Cuore 40th Anniversary Edition’ dal 14 giugno. Ma la conferenza stampa di lancio è prima di tutto occasione per lanciare un vero e proprio appello alle istituzioni.

“Senza la musica popolare contemporanea questo paese non sarebbe stato quello che è. Unito malgrado tutte le sue difficolta”, dichiara Venditti. “Non ci sarebbe questo paese senza la musica dai balconi durante il Covid. Per questo, dico, serve dare dignità a De André e a Geolier. Vorrei semplicemente che la musica popolare contemporanea entri nella nostra costituzione come tutte le altri arti. Questo è il mio sogno, il mio ideale. Preferirei essere ricordato per quella che diventerà una legge dello stato che per tutte le mie canzoni”.

Un desiderio che si avvia a essere un impegno perché la proposta arrivi seriamente al vaglio degli organi competenti. Non prima però che ‘le canzonette’ diventino nella percezione collettiva quello che realmente sono, ovvero opere di cultura. Intanto, Venditti conta sulla vicinanza del Sottosegretario Mazzi che promette di lavorare per promuovere la “rilevanza sociale della musica”.

La riedizione di ‘Cuore’ e i concerti 2024

Tornando alla musica e al futuro prossimo, ‘Cuore 40th Anniversary Edition’ conterrà le canzoni rimasterizzate dell’album originale e l’inedito Di’ una parola. La traccia – che utilizza la musica di Say Something (A Great Big World in collaborazione con Christina Aguilera) – è una ballata dolce e malinconica dove la potenza del pianoforte e degli archi si unisce alle armonie vocali di Venditti in un crescendo ricco di pathos. Nel testo, invece, Venditti esprime le difficoltà di una relazione, tra dolore e vulnerabilità di chi cerca di lasciare andare l’altro. E nello stesso tempo esorta una reazione, un segno di speranza o di amore.

Di seguito la tracklist (produzione di Alessandro Canini e Antonello Venditti):

Notte prima degli esami Mai nessun video mai Qui Non è la cocaina… Ci vorrebbe un amico L’Ottimista Piero e Cinzia Stella Di’ una parola

L’album uscirà nelle versioni vinile rosso 180gr autografato in esclusiva sul Sony Music Store, vinile nero 180gr, CD + 45 giri.

Quindi, Venditti sarà live all’Arena di Verona, per una speciale anteprima live (sold out) in calendario il 19 maggio, prima di esibirsi alle Terme di Caracalla. Il triplice appuntamento è per il 18, 19 e 21 (sold out), date non casuali visto che il 18 giugno cade la notte prima degli esami di Stato. Sarà la prima delle tre serate in cui l’artista tornerà a esibirsi nella Capitale con la superband.

E si prosegue a luglio con un lungo tour outdoor nei luoghi più prestigiosi della penisola e a dicembre nei palasport. Le date (Friends and Partners)

19 maggio Verona – Arena di Verona SOLD OUT

– Arena di Verona SOLD OUT 18, 19 e 21 giugno Roma – Terme di Caracalla SOLD OUT

– Terme di Caracalla SOLD OUT 13 luglio Pistoia – Pistoia Blues – Piazza Duomo

Blues – Piazza Duomo 17 luglio Marostica (VI) – Marostica Summer Festival

(VI) – Marostica Summer Festival 19 luglio Parma – Parco Ducale

– Parco Ducale 21 luglio Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

(CN) – Anfiteatro dell’Anima 24 luglio Este (PD) – Este Music Festival – Castello Carrarese

(PD) – Este Music Festival – Castello Carrarese 27 luglio Cernobbio (CO) – LeSerre Music & Comedy Festival – Villa Erba

(CO) – LeSerre Music & Comedy Festival – Villa Erba 30 luglio Majano (UD) – Festival di Majano – Area Concerti

(UD) – Festival di Majano – Area Concerti 03 agosto Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Mont’Alfonso Sotto Le Stelle – Fortezza di Mont’Alfonso

(LU) – Mont’Alfonso Sotto Le Stelle – Fortezza di Mont’Alfonso 06 agosto Cattolica (RN) – Arena della Regina

(RN) – Arena della Regina 09 agosto Giulianova (TE) – Giulia Eventi Estate 2024 – Porto Turistico NUOVA DATA

(TE) – Giulia Eventi Estate 2024 – Porto Turistico NUOVA DATA 13 agosto Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli

(LU) – Villa Bertelli Live – Villa Bertelli 18 agosto Paestum (SA) – Oversound Music Festival – Arena Dei Templi

(SA) – Oversound Music Festival – Arena Dei Templi 20 agosto Lecce – Oversound Music Festival – Piazza Libertini

– Oversound Music Festival – Piazza Libertini 25 agosto Barletta (BT) – The Best Festival – Fossato Del Castello

(BT) – The Best Festival – Fossato Del Castello 29 agosto Catania – Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

– Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini 31 agosto Palermo – Dream Festival – Velodromo Paolo Borsellino

– Dream Festival – Velodromo Paolo Borsellino 07 settembre Macerata – Sferisterio

– Sferisterio 10 settembre Caserta – Reggia

PALASPORT

06 dicembre Firenze – Nelson Mandela Forum NUOVA DATA

– Nelson Mandela Forum NUOVA DATA 11 dicembre Bologna – Unipol Arena NUOVA DATA

– Unipol Arena NUOVA DATA 13 dicembre Assago (MI) – Forum NUOVA DATA

(MI) – Forum NUOVA DATA 17 dicembre Torino – Inalpi Arena NUOVA DATA

– Inalpi Arena NUOVA DATA 20 dicembre Roma – Palazzo dello Sport NUOVA DATA

Le prevendite per il tour estivo sono aperte su TicketOne e in tutti i punti vendita abituali. Le prevendite dei palasport sono disponibili a partire dal 7 maggio alle 18.

