Alex Britti per la prima volta, terrà le prove a porte aperte del suo nuovo tour presso il Teatro 4 di Cinecittà World. Ecco come partecipare

Non solo divertimento e adrenalina, Cinecittà World regala la grande musica. Domenica 7 maggio, alle ore 16, Alex Britti con il suo stile inconfondibile sarà al Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma.

Il cantautore romano, per la prima volta, terrà le prove a porte aperte del suo nuovo tour presso il Teatro 4 alle ore 16.00, dove gli ospiti di Cinecittà World, previa registrazione sul sito www.cinecittaworld.it fino a esaurimento posti, avranno l’occasione di assistere ai preparativi dell’allestimento di un tour, scoprendo tutti i dettagli del backstage. Un’esperienza unica per partecipare dal vivo alle prove che precedono il tour musicale di un grande artista, per capire quanto lavoro c’è dietro ogni concerto e la meticolosità con cui si curano i singoli dettagli.

Sarà una domenica speciale per tutta la famiglia. Le prove travolgenti dell’eclettico chitarrista faranno da cornice a una giornata ricca di divertimento tra 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World) e i 6 spettacoli live quotidiani di Cinecittà World.

“Cinecittà World porta gli ospiti dietro le quinte del mondo dello spettacolo: li fa entrare nei film, esplorando i set, assistendo o partecipando alle produzioni – spiega Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa – Alex Britti in queste settimane è al parco a provare il suo nuovo tour: quale occasione migliore per curiosare nel dietro le quinte di un grande musicista al lavoro”.

Di recente anche I Pinguini Tattici Nucleari hanno scelto Cinecittà World per girare il videoclip del loro ultimo singolo “Coca Zero” fuori in questi giorni.

Tanti anche i prossimi appuntamenti musicali a Cinecittà World da segnare in agenda: sabato 27 maggio il concerto delle Appassionante, il primo trio femminile crossover opera-pop nel mondo, unica data in Italia, domenica 11 giugno la musica del World Pride Party, il 22 giugno Music Distraction il programma televisivo targato Dea Junior. Il calendario completo dei concerti è sul sito del Parco.

Crediti foto@Ufficio stampa Cinecittà World